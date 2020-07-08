Серби штурмують парламент через посилення карантину



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Поліцейський кордон відтіснив протестувальників від будівлі парламенту Сербії Фото: Marko Djurica, Reuters

Силовики використовували сльозогінний газ, щоб відігнати натовп від парламенту

Сьогодні, 8 липня, жителі Белграда, столиці Сербії, пішли на штурм будівлі парламенту, протестуючи проти карантинних заходів, введених урядом. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, на центральній площі міста спонтанно зібралося кілька тисяч осіб. Невеликий групі вдалося прорватися через поліцейський кордон і увірватися в парламентську будівлю, але їх відтіснили поліцейські.

Повідомляється, що після прибуття підкріплень силовики використовували сльозогінний газ, щоб відігнати натовп від парламенту.

Протестувальники виступали проти нових обмежень, які раніше анонсував президент країни Олександр Вучич: вони включають комендантську годину в будні дні і заборону збиратися групами більше п'яти осіб для жителів столиці.

За останніми даними, в Сербії від початку пандемії коронавірусу зареєстровано понад 17 тисяч випадків зараження, 330 людей померли.

Як повідомлялося, у Сербії від 10 липня запровадять комендантську годину до 13 липня. У країні впродовж минулої доби на Covid-19 захворіло 300 людей, померли 13.