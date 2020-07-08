В Україні вже понад 50 тис. випадків коронавірусу. Дані з усіх регіонів
Від початку епідемії в Україні від коронавірусу одужали понад 23 тис. пацієнтів
За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 8 липня в Україні 50 414 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.
За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 745 313 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область - 2002 випадки;
- Волинська область - 2825 випадків;
- Дніпропетровська область - 1120 випадків;
- Донецька область - 713 випадків;
- Житомирська область - 1484 випадки;
- Закарпатська область - 3533 випадки;
- Запорізька область - 599 випадків;
- Івано-Франківська область - 2797 випадків;
- Кіровоградська область - 664 випадки;
- м. Київ - 5779 випадків;
- Київська область - 2853 випадки;
- Львівська область - 6562 випадки;
- Луганська область - 87 випадків;
- Миколаївська область — 463 випадки;
- Одеська область - 1984 випадки;
- Полтавська область - 326 випадків;
- Рівненська область - 4304 випадки;
- Сумська область - 323 випадки;
- Тернопільська область - 2142 випадки;
- Харківська область - 2466 випадків;
- Херсонська область - 201 випадок;
- Хмельницька область - 863 випадки;
- Чернівецька область - 5051 випадок;
- Черкаська область - 695 випадків;
- Чернігівська область - 578 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 липня 2020 року до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на Covid-19.
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Всього50414
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Хворіють25989
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Одужали23119
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Померли1306
Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.