В Україні вже понад 50 тис. випадків коронавірусу. Дані з усіх регіонів



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За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків захворювання на коронавірус Фото: Укрінформ

Від початку епідемії в Україні від коронавірусу одужали понад 23 тис. пацієнтів

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 8 липня в Україні 50 414 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.

За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 745 313 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2002 випадки;

Волинська область - 2825 випадків;

Дніпропетровська область - 1120 випадків;

Донецька область - 713 випадків;

Житомирська область - 1484 випадки;

Закарпатська область - 3533 випадки;

Запорізька область - 599 випадків;

Івано-Франківська область - 2797 випадків;

Кіровоградська область - 664 випадки;

м. Київ - 5779 випадків;

Київська область - 2853 випадки;

Львівська область - 6562 випадки;

Луганська область - 87 випадків;

Миколаївська область — 463 випадки;

Одеська область - 1984 випадки;

Полтавська область - 326 випадків;

Рівненська область - 4304 випадки;

Сумська область - 323 випадки;

Тернопільська область - 2142 випадки;

Харківська область - 2466 випадків;

Херсонська область - 201 випадок;

Хмельницька область - 863 випадки;

Чернівецька область - 5051 випадок;

Черкаська область - 695 випадків;

Чернігівська область - 578 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 липня 2020 року до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 50414

Хворіють 25989

Одужали 23119

Померли 1306

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Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу.