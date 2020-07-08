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    Здоров'я

    В Україні вже понад 50 тис. випадків коронавірусу. Дані з усіх регіонів

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    За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків захворювання на коронавірус - В Україні вже понад 50 тис. випадків коронавірусу. Дані з усіх регіонів
    За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків захворювання на коронавірус
    Фото: Укрінформ

    Від початку епідемії в Україні від коронавірусу одужали понад 23 тис. пацієнтів

    За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 8 липня в Україні 50 414 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.

    За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 745 313 тестувань методом ПЛР.

    Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область - 2002 випадки;
    • Волинська область - 2825 випадків;
    • Дніпропетровська область - 1120 випадків;
    • Донецька область - 713 випадків;
    • Житомирська область - 1484 випадки;
    • Закарпатська область - 3533 випадки;
    • Запорізька область - 599 випадків;
    • Івано-Франківська область - 2797 випадків;
    • Кіровоградська область - 664 випадки;
    • м. Київ - 5779 випадків;
    • Київська область - 2853 випадки;
    • Львівська область - 6562 випадки;
    • Луганська область - 87 випадків;
    • Миколаївська область — 463 випадки;
    • Одеська область - 1984 випадки;
    • Полтавська область - 326 випадків;
    • Рівненська область - 4304 випадки;
    • Сумська область - 323 випадки;
    • Тернопільська область - 2142 випадки;
    • Харківська область - 2466 випадків;
    • Херсонська область - 201 випадок;
    • Хмельницька область - 863 випадки;
    • Чернівецька область - 5051 випадок;
    • Черкаська область - 695 випадків;
    • Чернігівська область - 578 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 липня 2020 року до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      50414
    • Хворіють
      25989
    • Одужали
      23119
    • Померли
      1306

    Нагадаємо, станом на ранок 7 липня в Україні було зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу виявлено 564 нових випадки коронавірусу. 

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    Міністерство охорони здоров'я статистика Україна епідемія коронавірус
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