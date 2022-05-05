Понад 270 українських компаній є співвласниками російських підприємств

Простежити зв'язок українського бізнесу з окупантами та виявити українську компанію у структурі власності російських організацій дуже просто

Простежити зв'язок українського бізнесу з окупантами та виявити українську компанію у структурі власності російських організацій дуже просто

Понад 20% від загальної кількості працюють у сфері операцій із нерухомим майном

Фахівці R&D центру YouControl проаналізували дані ЄДР юросіб російської федерації на присутність українських компаній у структурі власності російських організацій. Як виявилося, 273 українські компанії та організації мають зв'язки із 251 російським підприємством. Крім того, 40 українських компаній із проаналізованого переліку, входять до відомих фінансово-промислових груп або групи компаній. Ці дані є в YouControl.

Раніше аналітики YouControl дослідили питання присутності «російського сліду» в українських компаніях. Виявили майже 14 000 активних українських підприємств, де серед учасників або кінцевих бенефіціарів є хоча б один громадянин або резидент російської федерації.

А якою ж є українська доля в російському бізнесі? Щоб з'ясувати це питання, аналітики дослідили дані із російського державного реєстру юридичних осіб станом на грудень 2021 року. Із переліку були виключені ліквідовані компанії, а також російські акціонерні товариства та інші компанії, у яких відсутні записи про учасників станом на 27.04.2022.

Де зареєстровані українські компанії, що пов'язані з російським бізнесом

При аналізі структури власності російських організацій ми виявили зв'язки 273 українських компаній та організацій із 251 російським підприємством. Деякі українські компанії є у структурі власності одразу декількох російських підприємств, та навпаки – декілька українських компаній пов'язані із однією російською організацією одночасно.

100 компаній із проаналізованого переліку зареєстровані в Києві, 39 – в окупованому Криму, по понад 20 компаній – у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. У інших регіонах України зареєстровано від 1 до 11 таких організацій. Цікаво, що у Закарпатській та Тернопільській областях не було виявлено компаній, пов'язаних із РФ.

Українські компанії в російському бізнесі (ілюстрація: youcontrol)

В яких сферах найчастіше працюють?

Понад 20% від загальної кількості компаній, що мають зв'язки із російським бізнесом, працюють у сфері операцій із нерухомим майном. Близько 13% – оптова торгівля різними товарами. Майже 8% – у сфері будівництва, більше 5% у сільському господарстві.

Українські компанії в російському бізнесі (ілюстрація: youcontrol)

Більше половини українських компаній із проаналізованого переліку є власниками істотної участі російських компаній – 50% та більше статутного капіталу. Із них 66 підприємств володіють 100% СК.

Як перевірити пов'язаність українського бізнесу з РФ?

Простежити зв'язок українського бізнесу з окупантами та виявити українську компанію у структурі власності російських організацій дуже просто. Варто лише зайти на картку юридичної особи в системі YouControl і модуль «Експрес-Аналіз» автоматично підсвітить ці дані як ризиковий фактор: «Українська компанія є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації».

Модуль «Експрес-аналіз» (ілюстрація: youcontrol)

Зв'язок із українськими ФПГ. Найцікавіше

40 українських компаній із проаналізованого переліку, входять або відносяться до 32 ФПГ/груп компаній, що додані до системи YouControl. Зокрема, це одні із найбільших ФПГ України – СКМ, «Укрпромінвест» та ТАС. А також 13 груп, що пов'язані з публічними особами України, – народними депутатами, депутатами місцевих рад.

Компанія «ЕСТА ХОЛДИНГ», що входить до складу однієї із найбільших ФПГ України – «СКМ» та контролюється Ринатом Ахметовим, має корпоративну участь у ТОВ «ДОЛ БЕРЕГ», що перереєстроване в окупованому Криму згідно з російським законодавством. Ще одна компанія зі складу «СКМ» – ТОВ «СКМ СЕРВІС» володіє часткою в СК однойменної компанії, що зареєстрована в Москві.

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ», яка входить до корпорації «РОШЕН» та належить Олексію Порошенку – синові 5-го Президента України, народного депутата України Петра Порошенка, володіє ТОВ «РОШЕН», яке зареєстроване у Липецькій обл., РФ. ПАТ «СЕВМОРЗАВОД», бенефіціаром якого виступає сам П.Порошенко, є учасником 2 кримських компаній, що перереєстровані згідно російського законодавства.

ПРАТ «ДНІПРОВАГОНМАШ», бенефіціаром якого є екснародний депутат України та ключова особа ФПГ ТАС – Сергій Тігіпко, володіє однойменним ТОВ у москві.

Українська компанія «АВТО БІЗНЕС ГРУП», бенефіціаром якої є батько народного депутата України 3-4, 6-9 скликань Нестора Шуфрича – Іван Юлійович Шуфрич, володіє понад 90% СК російської ТОВ «ЕСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП», що зареєстровано в москві у 2015 році та працює у сфері нерухомості.

Компанії ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-ІНВЕСТ» та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ», бенефіціаркою яких є Оксана Марченко, дружина нардепа України 2-4, 9 скликань, кума президента РФ Віктора Медведчука, спільно володіють ТОВ «ТАВРИЯ-ИНВЕСТ», яке зареєстровано у Ялті.

АТ «МОТОР СІЧ» – провідна корпорація з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, міноритарним акціонером якої є екснародний депутат України В'ячеслав Богуслаєв, є співвласницею 2 російських компаній, зареєстрованих у москві.

ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ», що входить до концерну «Нікмас», який є основним активом родини екс-народного депутата України Григорія Дашутіна, володіє 3-ма компаніями в РФ, що зареєстровані у місті орел, РФ.

Дві компанії зі складу дніпропетровської Корпорації ЦМК – ТОВ «ВЕРКОН-ТРЕЙД» та ТОВ «БАЛАТОНПРОМ» – є співвласниками московської компанії «Бригантина», що працює у сфері нерухомості. Одну із компаній даної корпорації, а саме ТОВ З І.І. «КОРПОРАЦІЯ ЦМК» свого часу очолював екснародний депутат України 8 скликання Олег Кришин.

ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», бенефіціаром якого виступає екснародний депутат України 5 скликання Анатолій Шкрібляк, володіє трохи більше 20% СК московської компанії «ФОРМАШ». Учасником російського ТОВ Компанія «ФОРМАШ» також виступає білоруська компанія «ГРОДНО ХІМВОЛОКНО», яка знаходиться під санкціями США та ЄС.

Дніпровська шпалерна фабрика «ВІНІЛ», що належить членам родини екснародного депутата України Леоніда Сергієнка, володіє компанією «АТЛАС», що зареєстрована у м. Білгород, РФ.

ТОВ «ВО «ІЛІТАШ», що належить Дмитру Шкірі – сину екснародного депутата України 4-8 скликань Ігоря Шкірі, – володіє кримською компанією «ЮБК-ІНВЕСТ». Ця компанія перереєстрована згідно російського законодавства та ТОВ «БЕТОН НОВА ЛТД» у Білгородській області РФ.

ТОВ «ТД «УКРАЇНА», яке ще до недавнього часу належало Ірині Барах – дружині колишнього військового прокурора України Анатолія Матіоса, володіє ТОВ «ДАЛМ-АГРО», яке перереєстроване згідно російського законодавства у Криму.

ТОВ «РІЕЛТІ-КОМ» володіє понад 83% СК ТОВ «КЕРСЕВ», що зареєстроване в окупованому Криму в грудні 2014р. та працює в сфері нерухомості. Засновником ТОВ «РІЕЛТІ-КОМ» є Креслін (Нінько) Ірина Олександрівна, яка свого часу входила до складу правління ПРАТ «САНСЕТ ТРЕЙД» (до 2016 р. АТ «Фуршет»), що володіло мережею продуктових магазинів «Фуршет» та входить до сфери впливу депутата Київської міської ради кількох скликань Ігоря Баленка.

Одеська компанія ТОВ «НЕРУМ», співвласницею якої є Раїса Кісловська – мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського, володіє компанією ТОВ «ДЕЛЬФІНАРІЙ НЕМО», яка зареєстрована в Алушті після анексії Криму.

МПВКП «БЕТА», що входить до агрохолдингу B.I.G. Harvest Group, що очолює ексміський голова міста Ясинувата Донецької обл. (2006-2009рр) Євген Іщенко-Гіллер, є учасником ТОВ «ДОН-КРИМ», яке перереєстроване в Криму згідно російського законодавства.

Декілька компаній, що входять до складу агрохолдингу «Галс-Агро», є співвласниками 4-х компаній в РФ, що працюють у сфері нерухомості, 2 із яких зареєстровані у Краснодарському краї, а інші – перереєстровані в окупованому Криму згідно російського законодавства.

Компанія ТОВ «Г Р А Н Д І Н В Е С Т», що входить до групи компаній «Аррікано» (є співвласником 5 ТРЦ в Україні, зокрема столичного ТРЦ «Sky Mall»), є співвласницею ТОВ «Зелений острів», яке зареєстроване у Санкт-Петербурзі та працює у сфері нерухомості.

ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ» – одна із структур вертикально-інтегрованої групи компаній «Голден Тайл» з виробництва та дистрибуції керамічної плитки – володіє 100% СК російської компанії «ГОЛДЕН ТАЙЛ ВОСТОК», яка зареєстрована у білгороді, РФ.

ТОВ «ЛОГОС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», що входить до складу торгово-промислової корпорації «ЛОГОС» та контролюється українським підприємцем Валерієм Шамотієм, володіє однойменною компанією, що зареєстрована в окупованому Криму.

Джерело: youcontrol.com.ua