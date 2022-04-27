  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    РФ офіційно заявила: крастиме зерно з України, щоб годувати росіян (документ)

    На Херсонщині розміщена&nbsp;велика кількість зерносховищ - РФ офіційно заявила: крастиме зерно з України, щоб годувати росіян (документ)
    На Херсонщині розміщена велика кількість зерносховищ

    РФ задумала «експропріацію надлишків минулорічного та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону»

    Росія планує поповнити фонд сільськогосподарської продукції за рахунок поставок з України викраденого продовольства.

    Так, комітет законодавчих борів Красноярського краю РФ у справах села та агропромислової політики ухвалив постанову про ініціювання постачання сільгосппродукції з України.

    Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення щодо ввезення зерна з тимчасово окупованої території Херсонської області.

    «Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро не лише у Красноярському краї, а й на федеральному рівні повсюдно, експропріація надлишків минулорічного та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам», - йдеться в повідомленні законодавчих зборів Красноярського краю.

    Голова комітету Владислав Зирянов припускає, що такий досвід «зможуть успішно впровадити надалі колеги з інших регіонів». «Незважаючи на те, що логістика передбачає морські та наземні перевезення великої протяжності, такий підхід буде економічно обґрунтованим, враховуючи відхід з російського ринку багатьох постачальників насіння, добрив, а також значні витрати на тепло та електрику для вирощування власних овочів та фруктів», - сказав він.

    Нагадаємо, рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області.

    Також рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.

    Як відомо, вивезення зерна та харчів з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

    Розв'язана Росією війна може призвести до глобальної продовольчої катастрофи, прогнозують в ООН.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ офіційно заявила: крастиме зерно з України, щоб годувати росіян (документ)