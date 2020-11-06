В Україні «карантин вихідного дня» можуть ввести з 14 листопада

За словами Степанова, у вихідні працюватимуть тільки об’єкти критичної інфраструктури

Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов допускає, що «карантин вихідного дня» в Україні можуть ввести вже 14 – 15 листопада. Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

За його словами, у вихідні працюватимуть тільки об’єкти критичної інфраструктури, зокрема продуктові магазини, аптеки та громадський транспорт. Степанов зазначив, що Україна не може собі дозволити вводити повний локдаун, як зробили деякі європейські країни.

«Тому ми змушені запроваджувати жорсткий карантин на суботу та неділю. У нас працюватимуть продуктові магазини, аптеки і транспорт. Усе решта не має працювати», – сказав міністр.

Він пояснив, що це дасть змогу розірвати ланцюг передачі коронавірусу завдяки «відсутності спілкування людей один з одним».

Степанов також розповів про плани МОЗ розгортати тимчасові шпиталі – у Києві, Одесі та Краматорську.

Нагадаємо, що Степанов анонсував, що в Україні можуть ввести жорсткий карантин «вихідного дня».

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.