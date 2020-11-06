Звіт Шмигаля та призначення нових суддів КСУ: Верховна Рада проводить засідання

Нардепи сьогодні планують призначити двох суддів Конституційного суду за квотою парламенту

Верховна Рада України 6 листопада розгляне призначення двох суддів Конституційного суду. Це передбачає порядок денний засідання парламенту. На початку пленарного засідання нардепи заслухають звіт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо аудиту країни.

Зазначимо, що Конституція передбачає, що до складу Конституційного суду України входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Наразі у складі КСУ 15 суддів. Вакантними залишаються дві посади суддів КСУ за квотою Верховної Ради та одна – за квотою з’їзду суддів.

Призначення суддів КСУ є другим і третім питаннями порядку денного у п'ятницю.

Разом з тим необхідно вирішити, чи залишаться на посадах чинні судді Конституційного суду.

4 листопада «Слуги народу» передали до КСУ заяву з вимогою про відставку 11 суддів.

Напередодні секретар РНБО закликав суддів Конституційного суду піти у відставку.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.