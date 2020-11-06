З якими симптомами коронавірусу «швидка» забирає до лікарні: перелік недомагань

Міністр каже, що у першу чергу госпіталізують хворих, які мають супутні патології

Госпіталізувати людину з підозрою або хвору на Covid-19 можна за наявності одного із симптомів, зокрема, за частотою дихання, при критичному рівні сатурації, порушенні свідомості та у разі наявності патології. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Коли у людини з’являються симптоми, медичні працівники з’ясовують її стан, приймають рішення про госпіталізацію чи надання медичної допомоги в амбулаторних умовах. Знову ж таки, виходячи із ваших симптомів. Госпіталізація за клінічними критеріями показна хворим з підозрою або хворим на Covid-19 щонайменше з однією з перелічених ознак», - сказав Степанов.

Чиновник назвав такі ознаки:

частота дихання 10 або більше 30 дихальних рухів,

сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше ніж 92,

порушення свідомості,

пацієнти з захворюванням середньої тяжкості, які мають важку супутню патологію – група ризику.

Разом з тим Степанов заявив, що, попри поки що стабільну ситуацію з кількістю ліжок в лікарня, вже в грудні може настати колапс медичної системи, якщо темпи поширення Covid-19 будуть зростати.

Також Степанов заявив, що в Україні можуть ввести жорсткий карантин «вихідного дня». Разом з тим Степанов назвав умови введення комендантської години в країні.

В Україні за минулу добу, 5 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 721 людини. Також відомо, що вчора 10 762 пацієнти одужали, а 201 - помер від ускладнень.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я назвали фейком інформацію про створення так званих чорних зон карантину з найжорсткішими обмеженнями.

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