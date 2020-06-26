США надіслали 1,4 млрд доларів виплат пов'язаних із коронавірусом померлим громадянам



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Чек допомоги громадянам США 2008 року. (AP Photo/Orlin Wagner)

У Міністерстві фінансів США розповіли, що не підозрювали про жодні виплати мертвим людям і дізналась це із ЗМІ

Міністерство фінансів і податкова служба (IRS) Сполучених штатів Америки надіслали більше мільйона коронавірусних виплат сумою 1,4 мільярда доларів США мертвим громадянам у перший місяць спалаху пандемії. Про це у четвер повідомили в Управлінні підзвітності уряду — незалежному агентстві, яке наглядає за урядом.

«Міністерство та податкова не використовували записи про смерть, щоб зупинити виплати померлим особам під час трьох перших пакетів платежів», - зазначено у звіті управління.

Агентство здійснило аудит майже 3 трильйонів доларів США, які були виділені на допомогу американським громадянам, які постраждали від коронавірусу в березні й квітні. Уряд виплачував по 1200 доларів США неодруженим громадянам і 2400 подружжям. Виплати були головним джерелом допомоги, оскільки багато людей через пандемію втратили роботу та не могли покрити витрат. Однак, частина допомоги була відправлена людям, яких більше немає в живих.

Плутанина трапилась через те, що Міністерство фінансів та бюро фіскальної служби, яке власне розподіляють витрати, не мали доступу до записів про смерті, — зазначено у звіті.

Виплати визначали на основі податкових декларацій за 2018, 2019 рік, тобто американці, які померли, однак перед смертю мали заповнену податкову декларацію були включені у виплати.

Як повідомляє адвокат податкової служби IRS, служба не мала законних підстав відмовляти у виплаті людям, які подали податкову декларацію у 2018 - 2019 році, навіть якщо вони вже відійшли у вічність. Тож, померлі особи спочатку були включені в отримання платежів.

Тим часом, у Міністерстві фінансів розповіли, що не підозрювали про жодні виплати мертвим людям і дізналась це із ЗМІ. Помилку пояснюють тим, що виплати мали здійснити у короткий час і працівники просто не відфільтрували у програмі людей, які померли, - зазначено у звіті Управлінні підзвітності уряду.

Зрештою, після повідомлень ЗМІ та звіту Управління підзвітності уряду, Міністерство фінансів і податкова дійшли згоди, що виплати «мертвим душам» треба вважати незаконними і ці гроші підлягають поверненню. Однак поки що податкова, міністерство не запропонували конкретної процедури, як ці виплати власне будуть повертати.

Джерело: Голос Америки