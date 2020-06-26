МОЗ закликає поліцію посилити карантинний контроль у транспорті та супермаркетах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не всі люди дотримуються карантинних обмежень

Міністерство охорони здоров’я закликає українців носити маски, мити руки та дотримуватись дистанції

Міністерство охорони здоров'я вимагає посилення контролю карантину в транспорті та супермаркетах після спалаху коронавірусу. Міністерство звернулося до контролюючих органів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

За його словами, має бути контрольована ситуація, де може бути максимальна передача вірусу.

«МОЗ звертається до органів щодо посилення контролю на транспорті, до людей, які відповідають за перевезення громадян, в супермаркеті, в інших закладах», - заявив міністр.

Також Міністерство охорони здоров’я закликає українців носити маски, мити руки та дотримуватись дистанції.

Зокрема, згідно з рекомендаціями, носити маски на вулиці потрібно у разі скупчення людей і відсутності можливості соціального дистанціювання не менше 1,5 м.

Також потрібно обов’язко бути в масці в громадському транспорті та приміщеннях.

В супермаркетах необхідно перед входом обробити руки антисептиком, одягнути маску та дотримуватись дистанції.

Раніше у МОЗ нагадали, що штраф за порушення карантину може сягати 340 тис. грн.

Коронавірус в Україні

Всього 41117

Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

Копіювати код для вставки

Станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.