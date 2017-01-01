«Українська - в абсолютній дупі» – Забужко

Потрібно законодавчо врегулювати статус української мови і скасувати злочинні законопроекти

Про це говорить Gazeta.ua письменниця Оксана Забужко щодо ініціативи народних депутатів провести Рік державної мови. «Має відбутися купа необхідних заходів і законопроектів. У нас ще закон «Колесніченка - Ківалова» стосовно державної мови не скасовано і міністр внутрішніх справ Аваков розмовляє мовою іншої



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потрібно законодавчо врегулювати статус української мови і скасувати злочинні законопроекти

Про це говорить Gazeta.ua письменниця Оксана Забужко щодо ініціативи народних депутатів провести Рік державної мови.

«Має відбутися купа необхідних заходів і законопроектів. У нас ще закон «Колесніченка - Ківалова» стосовно державної мови не скасовано і міністр внутрішніх справ Аваков розмовляє мовою іншої країни. Чим кожного разу, підходячи до трибуни, порушує закон, просто відкривши рота. Зрозуміло, що треба щось із цим робити. Мають бути держпрограми прийняті. Українська в нас в абсолютній дупі і залишається мовою дискримінованої меншини попри те, що статистично є рідною для більшості, що ми припинимо бути частиною «русского мира» і прийдемо до притомної мовної ідентифікації».

У рік державної мови можна багато зробити для її утвердження, вважає Забужко.

«Я не маю якихось застережень чи упереджень стосовно того, щоб оголошувати якісь спеціальні роки. Це нормальна міжнародна практика ООН та ЮНЕСКО. Це спосіб привернути громадську увагу, а для нас є ще інструментом надання більшого розголосу. Це привід, щоб почати щось робити, а не чекати «пока все рассосется», або коли Росія знову прийде, і хтось втече до своїх офшорів, а всі решта розійдуться. Так, я не проти».

На думку Забужко, для розвитку української мови найбільш сприятливими були 1990-ті.

«Тоді наше інформаційне поле ще не контролювала Росія. У нас був свій контент: новини, які не інформували про кожен пук і чих Задорнова, Алли Пугачової чи ще кого-небудь. Україна інформувала про свої події: культурні, політичні та трохи міжнародні. Україна мала свої глянцеві журнали, багато з них закрилися на початку 2000 років. Тоді відбулася велика реформа медій, під час якої їх приватизували. Тоді ж розпаювали інформаційний простір. Доки Єльцин був і їм не було до нас діла, виросло покоління незалежності під українську музику, серіали, дубльовані українською, фільми. 2000 рік поділив усе на «до» та «після». Тоді Путін прийшов до влади. Почалася інформаційна війна, ментальне захоплення українського простору аж до 2014 року. Тоді вже почався відкат, почалися мовні квоти, але все одно це менше, ніж було у 1990-ті роки».

Джерело: Gazeta.ua