Східні регіони України все більше надають перевагу українській мові - експерт
- 24 Листопада, 14:19
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Але російська мова залишається важливою частиною українського суспільства
Після 2014 року в Україні спостерігається зміна мовної політики на користь використання української мови в сімейному та побутовому спілкуванні. Таке явище спостерігається й у східних регіонах країни. Але російська мова залишається важливою частиною українського суспільства. Однак вибір мови не впливає на політичні погляди людини щодо розвитку України. Про це розповіла на прес-конференції у «Главкомі» Юлія Тищенко, керівник Програм демократичних процесів УНЦПД.
«Ми маємо констатацію зміни мовної поведінки, на сході в тому числі. Тобто спостерігається більший перехід на спілкування українською мовою», - зазначила вона.
Однак, за словами керівника Програм демократичних процесів УНЦПД, російська мова залишається важливою складовою українського суспільства.
«Російська мова залишається важливим фактором. Вона є важливою для тих, хто вважає її основною. Однак немає заперечення української мови як державної чи мови, яка має інтегрувати суспільство», - сказала Тищенко.
Але, за її словами, мова для українців не є пріоритетом та вирішальним фактором політичної думки людини.
«Якщо говорити про кореляції мови та підтримки незалежності. Опираючись на дані фокус-груп, я не можу сказати, що усі україномовні підтримують незалежність, а російськомовні – ні. Це далеко не так», - зазначила Тищенко.
Також, за результатами дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?», яке було презентовано під час прес-конференції, 13% людей говорять про збалансовану мовну політику, як один із чинників єдності.
Дане дослідження проводилося з 2 вересня по 25 жовтня 2017 року в 110 населених пунктах України, окрім Криму та тимчасово окупованих територій, участь взяло 2027 респондентів.
Пропонуємо переглянути запис прес-конференції:
Раніше в інтерв’ю Главкому мовознавець, кандидат філологічних наук та автор численних підручників Іван Ющук сказав, що посадовців, які принципово не розмовляють українською, потрібно усувати з посад.
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