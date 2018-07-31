Закордонний паспорт: Україна в лідерах на пострадянському просторі



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Які переваги має український паспорт?

Наміри відомих міжнародних лоукостерів розпочати роботу на українському ринку викликають неабияку ейфорію серед українців. Ще б пак! Особливо приємно це через те, що на сьогоднішній день багато країн надають громадянам України можливість безвізового в'їзду. Взагалі щодо можливостей подорожувати без візового клопоту й пов'язаних з цим часових та грошових витрат власники українських паспортів мають значно кращі шанси, ніж їхні сусіди з колишнього Радянського Союзу. Якщо бажаєте дізнатися, в чому переваги українського паспорта, - читайте наш матеріал.

Україна попереду Росії щодо безвізових країн

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), котрі щорічно систематизує консалтингова компанія Henley & Partners, громадяни України можуть відвідати без візи 128 країн світу. Для них цей список суттєво розширився після запровадження в червні минулого року безвізового режиму з Європейським Союзом. Тепер власники українського біометричного закордонного паспорта можуть подорожувати без візи в 26 з 28 країн ЄС. Візу доведеться оформити лише для в'їзду в Великобританію та Ірландію.

На Близькому Сході до безвізових для громадян України належать також і такі популярні серед прихильників релігійно-історичного та пляжного відпочинку напрямки як Ізраїль та Туреччина. Українським шанувальникам розпечених гарячим сонцем пляжів Перської затоки безвізовий в'їзд надають Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Щодо інших континентів, то українці можуть подорожувати без візи зокрема до більшості країн Південної Америки. Щоправда, віза знадобиться для подорожей до Венесуели, Колумбії і Гайани. Тим, хто хоче податися до Болівії, візу можна отримати на кордоні.

Серед країн Південно-Східної Азії українським громадянам без візи можна подорожувати Індонезією та Малайзією, але, на відміну від росіян, потрібно оформляти візу, до В'єтнаму й на Філіппіни. І зробити це треба ще в Україні. Ті, кого нестримно вабить Таїланд, зможуть без проблем отримати візи в аеропорту, одразу після прибуття в цю екзотичну країну.

Тим з українців, хто змалку мріяв про сафарі в африканській савані, можна без візи податися до Намібії. Ще однією африканською країною з безвізовим в'їздом для громадян України є Сенегал. Щодо Єгипту, то любителі овіяних легендами пірамід Гізи й лазурових хвиль Червоного моря отримають візу прямо після прильоту в аеропорту, сплативши за це відповідну суму.

Росіяни: пощастило менше

Згідно з даними IATA, громадяни Росії можуть поїхати без візи в 118 країн світу. Крім низки колишніх республік СРСР, в цьому списку опинилися практично всі країни Південної Америки, багато країн Африки і Південно-Східної Азії, в тому числі Таїланд і Південна Корея, а також 13 країн Океанії, в тому числі Острови Кука, Фіджі, Мікронезія і Вануату.

Серед країн, для відвідування яких російським громадянам не потрібна віза, також Туреччина та Ізраїль. З лютого 2017 року до переліку фактично безвізових для росіян країн додалися Об'єднані Арабські Емірати. Тепер громадяни Росії, які вирушають до узбережжя Перської затоки, можуть безкоштовно оформити дозвіл на в'їзд після прильоту.

А ось серед країн європейського континенту у росіян вибір не надто великий: крім сусідніх України та Білорусі, без візи вони можуть поїхати в Албанію, Боснію і Герцеговину, Македонію, Молдову, Чорногорію і Сербію.

Тож щодо свободи пересування Європою власникам російського паспорта пощастило менше, ніж деяким сусідам по колишньому СРСР.

Найвигідніші паспорти - в Литві, Латвії та Естонії

Дещо коротшим, ніж в України, виявився список безвізових держав у Молдові - першою з країн СНД, для якої в квітні 2014 року запрацював безвізовий режим з Євросоюзом. Зараз молдаванам не потрібна віза для відвідин 121 країни. Грузія, громадянам якої віза в ЄС не потрібна з березня 2017 року, дещо відстає від Росії. Її перелік безвізових країн налічує 112 пунктів.

Тим часом найвигіднішими на пострадянському просторі паспортами для подорожей світом мають громадяни Латвії й Литви. Обидві балтійські країни мають безвізовий режим із 179 країнами. Естонія відстає всього на один пункт: її громадяни можуть подорожувати без візи в 178 країн.

Крім Євросоюзу, куди входять всі три країни Балтії, громадяни Латвії, Литви та Естонії можуть поїхати без віз, приміром, до Швейцарії, Норвегії, Японії та Канади. В'їзд у США для них можливий за електронним дозволом. А ось для поїздки в Росію латишам, литовцям і естонцям потрібно отримувати візу.

Найбільш невигідні паспорти

З 15 колишніх союзних республік найбільш невигідні паспорти мають громадяни Узбекистану, Таджикистану й Туркменії. Їм потрібна віза для поїздки в більшість країн світу. Безвізовий режим для них діє з 59, 58 і 53 країнами відповідно. Білорусь опинилася рівно посередині списку кращих і гірших паспортів на пострадянському просторі. Її громадяни можуть їздити без візи (або оформити її під час перетину кордону) в 77 країн. До речі, Білорусь - єдина країна на пострадянському просторі, громадяни якої можуть подорожувати без віз усією територією Китаю.

Джерело: Deutsche Welle