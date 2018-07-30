Збірна України з боротьби здобула 15 нагород на престижному турнірі у Туреччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото АСБУ

Шість з цих нагород виявилися золотими

Шість золотих, три срібні та шість бронзових медалей здобули українські спортсмени-борці у Туреччині

Жіноча команда стала першою у командному заліку, завоювавши 95 балів, інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

У вазі 50 кг Оксана Лівач стала чемпіонкою, перемігши у фінальному протистоянні з приголомшливим рахунком – 10:0. Ці бали вона здобула за перші 58 секунд. Ілона Семків завоювала бронзу у цій вазі.

У категорії 55 кг срібну медаль здобула Ольга Шнайдер

Найцікавіший фінал чекав у вазі 59 кг, де зустрілися одразу дві українки – Олена Кремзер і Софія Боднар. Виграла Олена, а Софія стала віце-чемпіонкою.

Ще одне золото на рахунку українських дівчат у категорії 65 кг, де Ілона Прокопевнюк стала чемпіонкою,а Марія Ільчишин здобула бронзу.

У вазі 53 кг бронзу здобула Христина Береза. У вазі 57 кг бронза на рахунку Тетяни Кіт, а Ірина Чихрадзе стала чемпіонкою.

У категорії 68 кг чемпіонкою стала Алла Белінська.

У вазі 70 кг до фіналу вийшов Андрій Квятковський і став срібним призером турніру. Рустам Дудаєв здобув бронзу у вазі 79 кг.

У важкій вазі Олександр Хоцянівський вийшов до фіналу та здобув впевнену перемогу. А Данило Картавий здобув бронзову нагороду.