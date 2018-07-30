Збірна України з боротьби здобула 15 нагород на престижному турнірі у Туреччині
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Шість з цих нагород виявилися золотими
Шість золотих, три срібні та шість бронзових медалей здобули українські спортсмени-борці у Туреччині
Жіноча команда стала першою у командному заліку, завоювавши 95 балів, інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.
У вазі 50 кг Оксана Лівач стала чемпіонкою, перемігши у фінальному протистоянні з приголомшливим рахунком – 10:0. Ці бали вона здобула за перші 58 секунд. Ілона Семків завоювала бронзу у цій вазі.
У категорії 55 кг срібну медаль здобула Ольга Шнайдер
Найцікавіший фінал чекав у вазі 59 кг, де зустрілися одразу дві українки – Олена Кремзер і Софія Боднар. Виграла Олена, а Софія стала віце-чемпіонкою.
Ще одне золото на рахунку українських дівчат у категорії 65 кг, де Ілона Прокопевнюк стала чемпіонкою,а Марія Ільчишин здобула бронзу.
У вазі 53 кг бронзу здобула Христина Береза. У вазі 57 кг бронза на рахунку Тетяни Кіт, а Ірина Чихрадзе стала чемпіонкою.
У категорії 68 кг чемпіонкою стала Алла Белінська.
У вазі 70 кг до фіналу вийшов Андрій Квятковський і став срібним призером турніру. Рустам Дудаєв здобув бронзу у вазі 79 кг.
У важкій вазі Олександр Хоцянівський вийшов до фіналу та здобув впевнену перемогу. А Данило Картавий здобув бронзову нагороду.