Знецінення гривні: не лише сезонні фактори

Починаючи від середини грудня минулого року, спостерігається знецінення гривні. Які причини такого розвитку і коли ця тенденція зупиниться?

Головна інтрига нині полягає в тому, чи проб'є українська національна валюта психологічний бар'єр у 29 гривень за долар. І хоча в державному бюджеті був закладений курс на рівні 29,3 гривні за долар, Національний банк України (НБУ) запевняв: йшлося не про прогноз, а радше про технічний показник для розрахунків - щось на



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Гривня продовжуватиме знецінюватись до весни- експерти

Починаючи від середини грудня минулого року, спостерігається знецінення гривні. Які причини такого розвитку і коли ця тенденція зупиниться?

Головна інтрига нині полягає в тому, чи проб'є українська національна валюта психологічний бар'єр у 29 гривень за долар. І хоча в державному бюджеті був закладений курс на рівні 29,3 гривні за долар, Національний банк України (НБУ) запевняв: йшлося не про прогноз, а радше про технічний показник для розрахунків - щось на кшталт »подушки безпеки». У понеділок, 15 січня, офіційний курс гривні до долара становив 28,53 гривні.

Сезон коливань

Щоразу, як тільки курс гривні починає помітно падати, НБУ намагається пояснити причин такого явища. Торік у грудні головним збудником здешевлення гривні НБУ називав затримку з отриманням траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Тепер регулятор пояснює, що девальваційний тиск на курс гривні на початку року обумовлений сезонними факторами.

«Вже третій рік поспіль у перші місяці року зростає попит на валюту, зокрема з боку імпортерів, які формують запаси товарів на новий рік, - йдеться у заяві заступника голови НБУ Олега Чурія. Водночас, за його словами, у цей час, як правило, спостерігається сезонний спад ділової активності в аграрному секторі, що призводить до відчутного зниження валютних надходжень. Адже впродовж року саме аграрії забезпечують близько половини пропозиції валюти на міжбанку.

Гривні привалило

З сезонністю знецінення погоджується й керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concord Capital Олександр Паращій. Але сюди він ще додає традиційний для України залишок рекордних статків на казначейських рахунках під кінець року та їхнє швидке освоєння в останній місяць року.

«Так, у грудні залишки коштів на єдиному казначейському рахунку зменшилися на 49 мільярдів гривень - ці гроші накопичували впродовж року й перейшли на рахунки підрядників за контрактами від органів державної та місцевої влади лише у самому кінці року», - пояснює Олександр Паращій.

Підрядники почали ці гроші активно освоювати: щось витратили, щось вирішили перевести в іноземну валюту. І це також вже традиційно спричинило додатковий попит на валюту.

На МВФ не сподівайся...

А от керівник аналітичного підрозділу підрозділу групи ICU Олександр Вальчишен воліє не списувати все на сезонність на фінансових ринках, а звернути увагу також на інші фактори як всередині України, так і за її межами.

«Нещодавнє послаблення гривні є відображенням негативних очікувань щодо внутрішних факторів. По-перше, страх бюджетних витрат. По-друге, зміна деталей операцій НБУ з комерційними банками щодо надання їм у кредит резервних грошей. І врешті, нешвидке отримання наступного траншу від МВФ», - каже Олександр Вальчишен.

Остання причина, на його думку, пов’язана з тим, що за рік до виборів політика автоматично ускладнюється й просування ліберальних реформ гальмується. Тому, на його думку, отримати транш найближчим часом малоймовірно.

Дотягнути до весни

У Нацбанку заспокоюють: причин для паніки, мовляв, нема. З початку року НБУ продав іноземної валюти на суму 53,5 мільйона доларів, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні. У відомстві говорять, що мають достатньо ресурсів і для подальшого згладжування надмірних коливань на валютному ринку у разі потреби. Адже міжнародні резерви на початок січня становили 18,8 мільярда доларів США.

Прогнози експертів здебільшого збігаються: падіння гривні впродовж ще кількох місяців, а потім, з весни, рух вгору. Такої думки дотримується й Олександр Вальчишен. »Тренд на поступове послаблення долара триватиме наступні шість місяців щонайменше, - говорить Вальчишен. - Більше того, НБУ подає сигнали, що готовий й далі підвищувати ключову ставку, що буде підсилювати привабливість гривні».

На думку керівника управління ділінгових операцій банку «Південний» Олега Ропняка, динаміка курсу в парі долар/гривня цьогоріч залежатиме від кількох факторів. «Від ситуації на глобальних ринках, попиту на основні позиції українського експорту, а також від відсоткової та курсової політики НБУ. Якщо орієнтуватися на прогнози МВФ, то темпи росту світової економіки набиратимуть обертів, а це означає, що попит на українську продукцію залишиться сильним», - підсумовує Ропяк.

Курс після стрибків

Питання зараз в тому, як низько впродовж наступних місяців ще впаде гривня, і на якому рівні потім стабілізується. Адже традиції валютних коливань в Україні демонструють, що після різких стрибків гривня ніколи не повертається на той же рівень.

Більшість опитаних експертів сумнівається, що українська національна валюта таки перетне бар'єр у 29 гривень за долар. На думку ж Олександра Паращія з Concord Capital, це не виключено, і українці можуть побачити курс і 29,3 за долар. Потім він стабілізується і швидше за все зміцниться до рівня 28 гривень.

За найкращими прогнозами інших експертів, українська національна валюта дотягне до 27 гривень за долар. Щоправда станеться це не раніше середини весни - початку літа.

Джерело: Deutsche Welle