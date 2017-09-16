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    СБУ викрила на хабарах двох посадовців військових комісаріатів

    Співробітники СБ України затримали зловмисників в службових кабінетах під час отримання хабара
    Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили на хабарах двох посадовців військових комісаріатів у Харкові та на Рівненщині. Оперативники спецслужби спільно з поліцією та військовою прокуратурою викрили на хабарі заступника військового комісара одного з об’єднаних райвійськкоматів Харкова. Правоохоронці встановили,
    • Сьогодні, 07:44
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    Співробітники СБ України затримали зловмисників в службових кабінетах під час отримання хабара

    Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили на хабарах двох посадовців військових комісаріатів у Харкові та на Рівненщині.

    Оперативники спецслужби спільно з поліцією та військовою прокуратурою викрили на хабарі заступника військового комісара одного з об’єднаних райвійськкоматів Харкова.

    Правоохоронці встановили, що капітан вимагав від місцевого жителя сімсот доларів США за проставлення у його військовому квитку штампу постановки на облік як непридатного до військової служби.

    Співробітники СБ України затримали зловмисника в його службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

    Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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    СБУ викрила на хабарах двох посадовців військових комісаріатів
    СБУ викрила на хабарах двох посадовців військових комісаріатів
    СБУ викрила на хабарах двох посадовців військових комісаріатів

    На Рівненщині за матеріалами Служби безпеки України та військової прокуратури також оголошено про підозру в скоєнні злочину старшому офіцеру одного з районних військових комісаріатів.

    Оперативники спецслужби встановили, що майор вимагав від підприємця тринадцять з половиною тисяч гривень «відкату» за нібито здійснення перевезень резервістів та військовозобов’язаних.

    Фактично договори та акти виконаних робіт підписувались, проте послуги з перевезення не надавалися, а гроші, що перераховувались на рахунок перевізника, передавалися посадовцю. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

    Триває слідство.

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