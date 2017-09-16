СБУ викрила на хабарах двох посадовців військових комісаріатів

Співробітники СБ України затримали зловмисників в службових кабінетах під час отримання хабара

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили на хабарах двох посадовців військових комісаріатів у Харкові та на Рівненщині. Оперативники спецслужби спільно з поліцією та військовою прокуратурою викрили на хабарі заступника військового комісара одного з об’єднаних райвійськкоматів Харкова. Правоохоронці встановили,



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Співробітники СБ України затримали зловмисників в службових кабінетах під час отримання хабара

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили на хабарах двох посадовців військових комісаріатів у Харкові та на Рівненщині.

Оперативники спецслужби спільно з поліцією та військовою прокуратурою викрили на хабарі заступника військового комісара одного з об’єднаних райвійськкоматів Харкова.

Правоохоронці встановили, що капітан вимагав від місцевого жителя сімсот доларів США за проставлення у його військовому квитку штампу постановки на облік як непридатного до військової служби.

Співробітники СБ України затримали зловмисника в його службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Рівненщині за матеріалами Служби безпеки України та військової прокуратури також оголошено про підозру в скоєнні злочину старшому офіцеру одного з районних військових комісаріатів.

Оперативники спецслужби встановили, що майор вимагав від підприємця тринадцять з половиною тисяч гривень «відкату» за нібито здійснення перевезень резервістів та військовозобов’язаних.

Фактично договори та акти виконаних робіт підписувались, проте послуги з перевезення не надавалися, а гроші, що перераховувались на рахунок перевізника, передавалися посадовцю. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Триває слідство.