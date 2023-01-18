Для стабільної роботи зернового терміналу GNT Group оскаржує в судах дії Argentem Creek Partners. Всі контракти виконуються

«GNT Group заперечує всі звинувачення на свою адресу»

Дії американського хедж-фонду Argentem Creek Partners, які направлені на блокування операційної роботи українського зернового терміналу, можуть призвести до перебоїв із відвантаженням збіжжя в рамках роботи критично важливого для України та світу «зернового коридору».

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Але наразі операційна діяльність терміналу в Одеському морському торговельному порту, яким управляє компанія G.N. Terminal Enterprises LTD, знаходиться під контролем компанії, всі контракти перед контрагентами виконуються. Про це заявила GNT Group, в яку входить зерновий термінал компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл» в Одесі.

«16 січня 2023 року американський хедж-фонд Argentem Creek Partners (ACP) повідомив про те, що Високий суд Англії видав наказ про арешт активів на $118 млн власників компаній GNT Group та одеського зернового терміналу Olimpex Coupe International п. Сергія Грози та п. Володимира Науменка. Перед цим Argentem Creek Partners ініціював в Україні зміну керівників компаній, які відвантажують зерно на експорт в Одеському морському торговельному порту», – пояснили в GNT Group своє занепокоєння щодо розвитку ситуації з захопленням їх активів.

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Одночасно, для недопущення блокування роботи зернового терміналу, компанія оскаржує в судах наявні на сьогодні незаконні рішення реєстраторів, українських та іноземних судів, які ініційовані ACP.

«GNT Group заперечує всі звинувачення на свою адресу та готова виконати свої зобов’язання перед кредиторами у будь-який цивілізований спосіб. Даний конфлікт штучно спровокований з боку компаній Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners з метою швидкого захоплення стивідорного бізнесу в Україні якраз з огляду на дію «зернового коридору». Їх нинішні кроки були не обов’язковими для вирішення питання щодо повернення боргу», – зауважили в GNT Group.

GNT Group вважає, що кредитори таким чином намагаються знецінити бізнес з наступним непрозорим перепродажем активів компанії зацікавленій третій стороні.

Для GNT Group виявилися несподіваними недружні кроки кредиторів на примусове стягнення заборгованості, у тому числі через судові позови та блокування роботи українських компаній. Адже вони були інформовані, що у компанії є можливість погасити борг у цивілізований спосіб.

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Нагадаємо, у 2019 році керуюча компанія G.N. Terminal Enterprises LTD (Дубай, ОАЕ), що входить в GNT Group, взяла два кредити: $75 млн у ACP та $20 млн у Innovatus. «Через пандемію Covid-19 у 2020-21 році та повномасштабну війну з росією у 2022 році у GNT Group виникли труднощі з погашенням тіла кредиту… До грудня 2022 року з кредиторами велися письмові переговори щодо реструктуризації та продовження термінів виплат. З початком роботи «зернового коридору» у GNT Group з’явились гарантовані перспективи погасити борг… За шість місяців дії Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів через свої термінали GNT Group відвантажила біля 1,5 млн т агропродукції, що складає 8,5% від загального об’єму в 17,5 млн т», – інформують в компанії

В GNT Group припускають, що можливо саме високі показники комерційної діяльності спровокували Argentem Creek Partners на недружні дії: «Але під час війни з росією, коли критично важливо забезпечити продовольчу безпеку та виконати Україною зобов’язання перед ООН та міжнародними партнерами, це призведе до додаткових проблеми для аграрного експорту».

Трудовий колектив GNT Group вже звернувся до Президента України Володимира Зеленського з листом щодо загроз роботі «зернового коридору», втрати робочих місць та виникнення несприятливих репутаційних ризиків для України.