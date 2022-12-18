Деякі українці, які були або досі в полоні, отримають додаткові гроші від держави

Держава виплатить по 100 тисяч гривень кожному полоненому

Мінреінтеграції виплатить по 100 тисяч гривень ще 474 звільненим з російського полону та 173 особам, які незаконно утримуються РФ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рішення про встановлення фактів позбавлення цих громадян свободи внаслідок збройної агресії проти України ухвалила відповідна комісія при Мінреінтеграції. Її перше засідання відбулось 16 грудня», – йдеться в дописі.

У Міністерстві нагадують, що вказана комісія була створена на виконання Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей». Вона працюватиме замість ліквідованої міжвідомчої комісії при Мінреінтеграції. До її складу увійшли представники Мінреінтеграції, інших органів державної влади та громадських об’єднань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Закон «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей». передбачає, зокрема порядок виплати грошової допомоги особам, які перебували у полоні та їхнім родичам; створення та функціонування Єдиного реєстру таких осіб; гарантії на медичну та реабілітаційну, зокрема психологічну, допомогу, порядок надання правового захисту; реалізацію житлових, трудових, освітніх прав, права на пенсійне забезпечення та на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як повідомлялося, у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулися 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Міністерство оборони Росії збільшило частоту обміну військовополоненими, намагаючись заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач домовитися про повернення російських військовополонених.