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Запорізька АЕС на межі блекауту. Енергоатом б’є на сполох

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Запорізька АЕС на межі блекауту. Енергоатом б’є на сполох
ЗАЕС вночі втратила живлення з основної високовольтної лінії
фото з відкритих джерел

У разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції

Уночі 10 серпня тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом». 

Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).

«У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблока Запорізької АЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання)», – наголосили в Енергоатомі.

Як заявив тимчасово викунувач обов’язків виконавчого директора Енергоатому Тарас Ткач, у разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим «природної циркуляції».

«У цьому випадку необхідно терміново «розхолидити» його за умов відсутності охолоджуючих насосів», – зазначив Ткач.

Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

Як наголосили в компанії, подальша окупація ЗАЕС Росією, керування станцією нелегітимним та непідготовленим рашистським керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи. Саме тому Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК «Енергоатом», із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта. Для цього необхідні термінові дії всієї міжнародної спільноти.

Нагадаємо, що четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280°C, але не ремонтується. Через це він несе загрозу.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції, найбільшої в Європі, викликає занепокоєння. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

Теги: Запорізька АЕС блекаут Енергоатом АЕС

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