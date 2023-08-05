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«Енергоатом» заборгував 18 млрд за компенсацію тарифів та не платить за диспетчеризацію – Кошарна

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Енергоатом» заборгував 18 млрд за компенсацію тарифів та не платить за диспетчеризацію – Кошарна
«Енергоатом» не платить системному оператору «Укренерго» за диспетчеризацію
колаж: Слово і діло

Після окупації Запорізької АЕС «Енергоатом» втратив 40% потужностей своїх атомних станцій

Борг державного «Енергоатома» в рамках покладених на нього спеціальних обов'язків (ПСО – ред.) з фінансування тарифу на електроенергію для населення сягнув 18 млрд грн.

Про це розповіла незалежна експертка із ядерної безпеки та ядерної енергетики Ольга Кошарна.

За її словами, після окупації Запорізької АЕС «Енергоатом» втратив 40% потужностей своїх атомних станцій. Через це компанія не може продавати частину своєї електроенергії.

«А ПСО в нього («Енергоатома» – ред.) більше, ніж в «Укргідроенерго». Загальний обсяг ПСО по 2022 року – 120 млрд грн. Оскільки зараз ніякої звітності немає, все закрито, складно сказати. Звідси і взялись ці борги в 18 млрд грн», – сказала Кошарна.

Також вона додала, що «Енергоатом» не платить системному оператору «Укренерго» за диспетчеризацію. «Я не знаю який там обсяг боргів, але там також великий обсяг», – підсумувала Кошарна.

Нагадаємо, оператор системи передачі НЕК «Укренерго» подав до суду на «Енергоатом» і намагається стягнути близько 3 млрд грн заборгованості.

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Теги: Енергоатом фінансування Укренерго Укргідроенерго

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«Енергоатом» заборгував 18 млрд за компенсацію тарифів та не платить за диспетчеризацію – Кошарна
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