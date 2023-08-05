«Енергоатом» заборгував 18 млрд за компенсацію тарифів та не платить за диспетчеризацію – Кошарна

Після окупації Запорізької АЕС «Енергоатом» втратив 40% потужностей своїх атомних станцій

Борг державного «Енергоатома» в рамках покладених на нього спеціальних обов'язків (ПСО – ред.) з фінансування тарифу на електроенергію для населення сягнув 18 млрд грн.

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Про це розповіла незалежна експертка із ядерної безпеки та ядерної енергетики Ольга Кошарна.

За її словами, після окупації Запорізької АЕС «Енергоатом» втратив 40% потужностей своїх атомних станцій. Через це компанія не може продавати частину своєї електроенергії.

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«А ПСО в нього («Енергоатома» – ред.) більше, ніж в «Укргідроенерго». Загальний обсяг ПСО по 2022 року – 120 млрд грн. Оскільки зараз ніякої звітності немає, все закрито, складно сказати. Звідси і взялись ці борги в 18 млрд грн», – сказала Кошарна.

Також вона додала, що «Енергоатом» не платить системному оператору «Укренерго» за диспетчеризацію. «Я не знаю який там обсяг боргів, але там також великий обсяг», – підсумувала Кошарна.

Нагадаємо, оператор системи передачі НЕК «Укренерго» подав до суду на «Енергоатом» і намагається стягнути близько 3 млрд грн заборгованості.