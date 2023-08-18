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У Раді закликали «Енергоатом» показати план погашення боргу перед «Гарантованим покупцем»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Раді закликали «Енергоатом» показати план погашення боргу перед «Гарантованим покупцем»
«Енергоатом»
фото з відкритих джерел

«Укренерго» подав до суду на «Енергоатом» і з вимогою стягнути з нього близько 3 млрд грн заборгованості

Учасники ринку електроенергії очікують на план погашення боргу ДП «Енергоатом» в розмірі 17 млрд грн перед державним підприємством «Гарантований покупець», щоб проблема кругових боргів на ринку електроенергії України нарешті вирішилась.

Про це заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус в ході засідання Комітету, звертаючись до президента Енергоатома Петра Котіна.

За його словами, потрібно щоб «Енергоатом» розробив план, який дасть змогу спостерігати позитивну динаміку щодо погашення боргу.

«Потрібен якийсь план для того, щоб у нас була позитивна динаміка. Умовно кажучи, якщо у вересні буде погашено навіть не 100%, а 99% – це вже позитивна динаміка. Хотілося би бачити початок цієї позитивної динаміки вже зараз», – сказав Герус. 

Він додав, що покращення динаміки виплати боргу з боку Енергоатому має спостерігатися вже в поточному місяці, оскільки малоймовірно, що всі 17 млрд грн боргу компанія погасить в останні дні 2023 року. 

В свою чергу голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков підкреслив, що за поточний рік та з урахуванням минулого року Енергоатом винен «Гарантованому покупцю» 27 млрд грн і всі учасники ринку мають потребу знати та розуміти план, як ці борги будуть погашатися. 

«Треба мати документ гарантію що це буде відбуватися. Після погашення поточних боргів до кінця поточного року треба розуміти, як будуть погашатися борги минулого року», – сказав Конеченков.

Як повідомлялося, президент «Енергоатома» Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року. 

Раніше оператор системи передачі НЕК «Укренерго» подав до суду на «Енергоатом» і з вимогою стягнути з нього близько 3 млрд грн заборгованості.

Теги: Енергоатом Андрій Герус Укренерго

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