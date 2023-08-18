Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Енергоатом» пообіцяв погасити борги перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Енергоатом» пообіцяв погасити борги перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року
Президент «Енергоатома» Петро Котін
фото з відкритих джерел

«Укренерго» подав до суду на «Енергоатом» і намагається стягнути з нього близько 3 млрд грн заборгованості

Державна енергетична компанія «Енергоатом» планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року.

Про це повідомив президент «Енергоатома» Петро Котін.

«На сьогодні в нинішній ситуації ми починаючи з вересня місяця входимо в баланс погашення в повному обсязі тих зобов’язань, які у нас фактично завищені через відсутність Запорізької атомної станції», – сказав він.

Очільник «Енергоатома» зазначив, що останні три місяці компанія отримала дорікання від учасників ринку щодо виконання своїх фінансових зобов’язань. Він пояснив, що ці три місяці виробництво електроенергії на атомних станціях було знижене, тому що блоки проходили перевантаження палива.

Котін додав, що за підсумками минулого року взаємна заборгованість постачальників електроенергії, «Гарантованого покупця» та «Енергоатома» скоротилась з 20 млрд до 17 млрд грн.

«Заборгованість залишається у розмірі 17 млрд і ми зможемо її погасити тільки наприкінці року», – підсумував він.

Нагадаємо, оператор системи передачі НЕК «Укренерго» подав до суду на «Енергоатом» і намагається стягнути з нього близько 3 млрд грн заборгованості.

Теги: Енергоатом Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Замість кондиціонера енергетики рекомендують тримати відчиненими вікна
«Укренерго» терміново звернулося до українців
14 серпня, 16:00
З початку року борги «Укренерго» на балансуючому ринку зросли на 26%
З початку року борги «Укренерго» на балансуючому ринку зросли на 26%
13 серпня, 20:45
На початку липня Болгарія оголосила про процесу продажу Україні обладнання, яке призначалося для АЕС «Белене». Болгарія відмовилася від реалізації цього проекту у 2012 році
Російський ядерний секонд-хенд для України: вигідна угода чи диверсія? Енергетична безпека
13 серпня, 10:13
«Укренерго»
«Укренерго» недоплатило державному Гарпоку вже 25 млрд грн
10 серпня, 14:26
Причиною надвисокого споживання енергії стала аномальна спека та активне використання кондиціонерів
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
7 серпня, 12:37
Для збільшення імпорту електроенергії потрібно створити необхідні цінові умови – «Укренерго»
Для збільшення імпорту електроенергії потрібно створити необхідні цінові умови – «Укренерго»
30 липня, 18:40
Сергія Потинга бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС
Росіяни викрали ще одного працівника Запорізької АЕС та катують його
28 липня, 20:12
«Енергоатом» реалізовував свою електроенергію за 12 копійок за кіловат – Олексій Кущ
Підняття тарифу на електроенергію було необхідно щоб врятувати «Енергоатом» – економіст
21 липня, 16:13
«У вівторок, 18 липня, та сьогодні здійснюється експорт електроенергії у Молдову потужністю 67 МВт»
Україна відновила експорт струму в Молдову завдяки сонячним електростанціям – «Укренерго»
19 липня, 16:19

Бізнес

«Енергоатом» пообіцяв погасити борги перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року
«Енергоатом» пообіцяв погасити борги перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомила про спроби PariMatch обійти українські санкції
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомила про спроби PariMatch обійти українські санкції
За понад рік в управлінні АРМА 26 арештованих облгазів Фірташа нічого не принесли до бюджету
За понад рік в управлінні АРМА 26 арештованих облгазів Фірташа нічого не принесли до бюджету
Нетаємний бізнес «Інтерпайпу»: московський офіс, мільйони прибутку та сплачених податків до бюджету… РФ
Нетаємний бізнес «Інтерпайпу»: московський офіс, мільйони прибутку та сплачених податків до бюджету… РФ
Польська інфраструктура не готова до обсягів українського експорту – Метінвест
Польська інфраструктура не готова до обсягів українського експорту – Метінвест
«Нафтогаз Ойл Трейдинг» заявляє, що інвестував понад 25,7 млн грн у арештовану мережу АЗС Glusco
«Нафтогаз Ойл Трейдинг» заявляє, що інвестував понад 25,7 млн грн у арештовану мережу АЗС Glusco

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
23K
День Незалежності. Тривожно...
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
16K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
9885
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
8756
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту