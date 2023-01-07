«Гарантований покупець» не розрахувався з «зеленою» генерацією за половину виробленої у 2022 році електрики

Заборгованість «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії досягла 12,3 млрд грн

«Зелена» енергетика отримала лише половину коштів за вироблену в 2022 році електроенергію

Підприємства відновлюваної енергетики в Україні не отримали 46,5% коштів за вироблену у 2022 році електроенергію.

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Про це свідчить інформація на сайті державного підприємства «Гарантований покупець».

Найнижчий рівень розрахунків сформувався у березні-липні 2022 року і знаходився в проміжку 20-32%. Трохи вищий рівень виплат був у серпні (46,4%), вересні (65,3%) та жовтні (73%). Лише в січні, лютому, листопаді та грудні рівень виплат перевищив 90%.

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В той же час зазначається, що заборгованість НЕК «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії досягла 12,3 млрд грн.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до народних депутатів заявив, що Україна має за мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику.

Також за словами керуючого партнера компанії UDP Renewables Сергія Євтушенко, банки, які надавали інвесторам кредити на будівництво зелених електростанцій в Україні, вимагають вчасну виплату відсотків та тіла кредитів, не зважаючи на війну та низький рівень розрахунків.