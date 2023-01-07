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«Гарантований покупець» не розрахувався з «зеленою» генерацією за половину виробленої у 2022 році електрики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Гарантований покупець» не розрахувався з «зеленою» генерацією за половину виробленої у 2022 році електрики
Заборгованість «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії досягла 12,3 млрд грн
фото з відкритих джерел

«Зелена» енергетика отримала лише половину коштів за вироблену в 2022 році електроенергію

Підприємства відновлюваної енергетики в Україні не отримали 46,5% коштів за вироблену у 2022 році електроенергію.

Про це свідчить інформація на сайті державного підприємства «Гарантований покупець».

Найнижчий рівень розрахунків сформувався у березні-липні 2022 року і знаходився в проміжку 20-32%. Трохи вищий рівень виплат був у серпні (46,4%), вересні (65,3%) та жовтні (73%). Лише в січні, лютому, листопаді та грудні рівень виплат перевищив 90%.

В той же час зазначається, що заборгованість НЕК «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії досягла 12,3 млрд грн.

«Гарантований покупець» не розрахувався з «зеленою» генерацією за половину виробленої у 2022 році електрики фото 1

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до народних депутатів заявив, що Україна має за мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику.

Також за словами керуючого партнера компанії UDP Renewables Сергія Євтушенко, банки, які надавали інвесторам кредити на будівництво зелених електростанцій в Україні, вимагають вчасну виплату відсотків та тіла кредитів, не зважаючи на війну та низький рівень розрахунків.

Теги: енергетика будівництво Володимир Зеленський Україна президент Укренерго

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