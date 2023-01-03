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Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень
фото ілюстративне

Графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні

Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Міністерством енергетики постанову, яка передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку електроенергії, які імпортують електроенергію з країн ЄС. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

«Імпорт електроенергії є одним з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі Україні, що виник внаслідок систематичних російських обстрілів енергооб’єктів, починаючи з жовтня минулого року»¸ – йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що обсягів, погоджених комерційних перетоків між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою), недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу.

«Ціни на ринку «на добу наперед» в країнах ЄС суттєво вищі за ціну в Україні. Тому для залучення імпорту електроенергії необхідне створення додаткових стимулів, зокрема – гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання у разі укладання відповідних договорів», – наголосив Кабмін.

З огляду на це, постановою передбачені додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання.

«Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дозволять перерозподілити вивільнені потужності української генерації, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів», – зазначив уряд.

При цьому, графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року – до застосування примусових обмежень електропостачання. 

Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла.

Теги: електроенергія Кабмін Європейський союз

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