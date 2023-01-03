Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень

Графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні

Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Міністерством енергетики постанову, яка передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку електроенергії, які імпортують електроенергію з країн ЄС. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

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«Імпорт електроенергії є одним з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі Україні, що виник внаслідок систематичних російських обстрілів енергооб’єктів, починаючи з жовтня минулого року»¸ – йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що обсягів, погоджених комерційних перетоків між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою), недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу.

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«Ціни на ринку «на добу наперед» в країнах ЄС суттєво вищі за ціну в Україні. Тому для залучення імпорту електроенергії необхідне створення додаткових стимулів, зокрема – гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання у разі укладання відповідних договорів», – наголосив Кабмін.

З огляду на це, постановою передбачені додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання.

«Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дозволять перерозподілити вивільнені потужності української генерації, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів», – зазначив уряд.

При цьому, графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року – до застосування примусових обмежень електропостачання.

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Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла.