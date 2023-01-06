Росія готує збір з великого бізнесу через брак грошей на війну – Bloomberg

Окупанти планують виділити 175 млрд рублів на організацію депортації 100 тис. осіб із Херсонської області

Російський уряд через проблеми з державним бюджетом збирається збільшити фінансове навантаження на великий бізнес. Про це пише Bloomberg із посиланням на розпорядження прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

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Зазначається, що Мішустін пропонує провести «мобілізацію доходів», зібравши одноразові виплати з виробників вугілля та добрив. Документ також пропонує високі дивіденди з державних компаній – щонайменше 50% від чистого прибутку. Також Мішустін доручив «оптимізувати» витрати поза сферою оборони та безпеки, які мають заощадити щонайменше 150 млрд рублів.

Джерела агентства, стверджують, що принаймні частина грошей, які хочуть зібрати з великого бізнесу, піде на покриття воєнних витрат.

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Повідомляється, що рішення про розмір дивідендів або одноразового збору ще не ухвалено: сума залежатиме від підсумкових показників бюджету за весь 2022 рік.

Крім того, документ передбачає виділення 175 млрд рублів ($2,4 млрд) на організацію депортації 100 000 осіб із Херсонської області.

Нагадаємо, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.