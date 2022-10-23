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«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло

Надія Клочко
glavcom.ua
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
Глава компанії Yasno повідомив, що 90% споживачів платять за електроенергію
фото з відкритих джерел

Компанія Ахметова скаржиться, що не може «нічого зробити» з боржниками за електрику

Наразі до 90% споживачів в Україні платять за електроенергію, однак є люди, які не платять за спожиту електрику місяцями. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів топ-менеджер компанії Yasno, яка входить до Групи ДТЕК Ріната Ахметова, Сергій Коваленко.

Топ-менеджер компанії нагадав, що на початку була глобальна проблема, бо зупинились майже всі платежі. Водночас, за його словами, протягом останніх місяців ситуація дещо стабілізувалась і наразі досить велика частина людей сплачує за спожиту електроенергію.

«Але є група людей, з якими ми нічого не можемо зробити. Ми знаємо, що вони в Києві чи десь на Західній Україні, знаємо, що в них йде споживання, але вони не платять місяцями. І це є досить велика частка – 12-15%. На мій погляд, такий сегмент споживачів треба тільки відключати, чого ми, на превеликий жаль, зараз не можемо робити», – сказав він.

Коваленко зазначив, що значна частина людей, які не платять за електрику, мають хороші заробітні плати. Він припустив, що у це «досить чутливе питання» має втрутитися держава.

«Ми колись виходили з ініціативою, що для родин, в яких немає коштів, є соціальні виплати, які йдуть конкретно на оплату комунальних послуг, і цю проблему вирішили. А є люди, в яких великі заробітні плати, в них все гаразд навіть під час війни, але вони не сплачують. Довго так тривати не може. Це досить таке чутливе питання, тож подивимось, що вирішать в державі», – сказав енергетик.

Очільник енергетичної компанії наголосив, що близько 90% користувачів сплачують за електрику, однак навіть 10% неплатежів – це дуже багато зору фінансової стабільності цієї системи.

«Ми зараз маємо рівень зборів десь до 90%. За нинішніх умов – круто, але 10% неплатежів – це дуже багато. Для мене, з точки зору фінансової стабільності цієї системи, це майже катастрофа, тому що ми ж розуміємо, що електроенергія – товар, де немає десятків відсотків прибутку, там буквально соті відсотки прибутковості», – наголосив він.

Нагадаємо, топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко також розповів, що звичайна родина із чотирьох людей, може зменшити споживання на 25-30% без якихось критичних втрат у комфорті.

Зазначимо, сьогодні, 23 жовтня, було ухвалено рішення про обмеження електропостачання споживачів Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей. Водночас «Укренерго» повідомило про відновлення живлення Хмельниччини після масованого ракетного удару російського агресора 22 жовтня. Також тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині.

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Теги: ДТЕК електроенергія

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