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Енергетик нагадав, що в домівках українців тепліше, ніж у європейців

Іван Гайванович
glavcom.ua
Енергетик нагадав, що в домівках українців тепліше, ніж у європейців
Енергетики радять українцям тепліше вдягатися вдома
фото з відкритих джерел

«Ми звикли до температури 23° вдома, а в Англії – 16-17°»

Українці, на відміну від європейців та американців, звикли до температури 23° вдома, а там – менше 20°. У Англії, до прикладу, – 16-17°. Відтак, нам слід навчитися економити ресурси та звикати носити більш теплий одяг у квартирі. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко.

За словами енергетика, уміти ощадливо використовувати електрику надзвичайно важливо, адже на українців чекає непростий період.

«Уперше в житті, я, відповідаючи за ріст продажів, розвиток компанії та інвестиції, персонально благаю щодня зменшити споживання. Але мені здається, це зараз правильно, бо нам буде дуже важко і практично неможливо пройти без ексцесів цей осінньо-зимовий період. Тому наразі пріоритетом є стабільна робота усієї енергосистеми, щоб була електроенергія для всіх: населення та бізнесів», – пояснив Коваленко.

Енергетик також наголосив, що зараз внутрішня мета компанії Yasno – навчити за декілька місяців людей споживати менше.

Раніше фахівець розповів, що будь-яка родина може зменшити споживання електроенергії на третину. 

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. Згодом ворог здійснив повторну атаку. Внаслідок масованої атаки у місті фактично знищено об’єкт енергетики.

Крім того, вранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.

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Теги: блекаут влада ворог електроенергія енергетика інвестиції населення обстріл рашисти робота

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