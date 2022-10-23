Будь-яка родина може зменшити споживання електроенергії на третину – енергетик

«Кияни в перший день нашого заклику зменшити споживання, зробили це десь на 27%. І це було круто»

Звичайна родина із чотирьох людей, може зменшити споживання на 25-30% без якихось критичних втрат у комфорті. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко.

Так, за словами енергетика, кияни в перший день заклику економити скоротили витрату електрики десь на 27%. І це було круто. Однак у наступні дні ентузіазм ущух. Проте, реалії такі, що українцям необхідно звикати берегти енергетичні ресурси. Слід вимикати світло в кімнатах, коли там нікого нема, поставити ощадні лампи та грамотно використовувати побутові прилади.

«Кожна тепла підлога має свої налаштування, про які я навіть не знав на початку війни. Раджу ставити її на прогрівання з 3 до 4 дня, вона дуже швидко прогрівається. Та ж історія з бойлерами. От я у друзів питав – ну навіщо вам ця гаряча вода кожної хвилини щоденно, бойлер же споживає електроенергію? Ну, і знову ж – найпростіший приклад зі світлом. Якщо його вимикати в усіх кімнатах, коли воно непотрібне, – теж економія», – пояснив Сергій Коваленко.

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. Згодом ворог здійснив повторну атаку. Внаслідок масованої атаки у місті фактично знищено об’єкт енергетики.

Крім того, вранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.