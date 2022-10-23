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Відновлення електропостачання: «Укренерго» поінформувало про ситуацію у регіонах

Надія Клочко
glavcom.ua
Відновлення електропостачання: «Укренерго» поінформувало про ситуацію у регіонах
Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки атак РФ на енергетичну інфраструктуру
фото з відкритих джерел

Сьогодні було ухвалено рішення про обмеження електропостачання споживачів Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей

«Укренерго» відновило живлення Хмельниччини після масованого ракетного удару російського агресора 22 жовтня. Також тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

«Наразі по всій країні 70 наших ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах», – зазначається у повідомленні.

В «Укренерго» також виловили подяку українцям, які свідомо зменшують споживання електроенергії, особливо в пікові години – з 6:00 о 11:00 і з 17:00 до 23:00, а також закликали ощадливо ставитися до споживання електроенергії впродовж всього дня.

Водночас, як зазначається у повідомленні, компанія обмежила споживання електроенергії для споживачів у Києві та в чотирьох областях.

«Сьогодні з 12 години дня диспетчерський центр НЕК «Укренерго» був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж в цих регіонах», – йдеться у повідомленні.

У компанії також закликали українців не вмикайте одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, а користування пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами перенести за можливості на ніч.

«Зменшуючи споживання електроенергії ви робите такий же внесок в нашу перемогу, як і допомагаючи донатами ЗСУ. Таким чином ви разом з нами рятуєте енергосистему України», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за розпорядженням «Укренерго» у Києві сьогодні, 23 жовтня, почалися стабілізаційні відключення світла

Міністр енергетики України Герман Галущенко раніше повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте, за його словами, це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу. 

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що масовані атаки ракетами та безпілотниками, які Росія посилено завдає по українських містах та критичній інфраструктурі, принесуть українцям серйозні гуманітарні проблеми, але не підірвуть волю до перемоги і не переламають ситуацію на фронті. 

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Теги: Укренерго електроенергія

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