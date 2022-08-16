Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк відзвітував про надходження на спецрахунок для допомоги армії

Надія Клочко
glavcom.ua
Нацбанк відзвітував про надходження на спецрахунок для допомоги армії
Спецрахунок для допомоги армії був відкритий 24 лютого
фото з відкритих джерел

Катерина Рожкова: «Спільними зусиллями ми зібрали понад 20 млрд грн»

На спецрахунок для допомоги українській армії, який Нацбанк відкрив на початку повномасштабної війни, вдалося зібрати 20 млрд грн. Більша частина цих коштів уже перерахована на потреби Збройних сил. Про це розповіла в інтерв'ю «Главкому» перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Спільними зусиллями ми зібрали понад 20 млрд грн, а перерахували на потреби військових майже 19 млрд грн. З цих 20 млрд грн понад 7 млрд грн надійшло з-за кордону як від фізичних осіб, так і від урядів та державних структур країн-партнерів», – зазначила посадовиця.

Наприклад, за словами Рожкової, нещодавно уряд Швеції переказав на спецрахунок 577,7 млн шведських крон (або майже 1,7 млрд грн у еквіваленті). Це вже другий переказ коштів уряду Швеції на спецрахунок НБУ. У березні Національний банк вже отримував 500 млн шведських крон (або понад 1,5 млрд грн у еквіваленті).

«Це була одна з перших значних сум, що надійшла на підтримку Збройних сил України у шведських кронах одним платежем від початку російського вторгнення», – сказала перша заступниця голови НБУ.

Також, як розповіла Катерина Рожкова, у березні і травні від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії надійшло на спецрахунок НБУ 20 млн фунтів стерлінгів (або понад 768 млн грн у еквіваленті) і 5 млн фунтів стерлінгів (або понад 182 млн грн у еквіваленті) відповідно.

Чиновниця також поінформувала, що НБУ відкрив рахунок Міністерству соціальної політики України на гуманітарні цілі, залишок коштів на якому на початок серпня понад 140 млн грн. За її словами, з березня з цього рахунку з метою надання гуманітарної допомоги вже перераховано понад 580 млн грн.

Рожкова зазначила, що кошти продовжують надходити на спецрахунки, відкриті НБУ, однак це відбувається не так активно, як було на початку повномасштабного вторгнення Росії.

«У перші місяці війни динаміка надходження коштів була більш активною, і це зрозуміло. Зараз йде шостий місяць війни і надходження від громадян скоротилися. Багато людей переключилися на персональну допомогу своїм рідним і знайомим через волонтерів. Зараз волонтерська мережа стала ширшою, розгалуженішою. Психологічна втома також дає про себе знати. Попри все гроші надходять, і ми вдячні кожній людині», – сказала вона.

Перша заступниця голови НБУ також поінформувала, куди спрямовуються саме кошти, які надходять на спецрахунки.

«Рахунок, який ми відкрили, це рахунок Збройних сил України, отже, розпорядником коштів є Міністерство оборони, яке і визначає конкретні напрямки використання коштів. Ми лише виконуємо їхні платіжні доручення. Міністерство соціальної політики України перераховує кошти для надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ», – зазначила Рожкова.

Нагадаємо, 24 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Таке рішення було ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. 

Також повідомлялося, що уряд Швеції переказав для потреб Збройних сил України на спецрахунок Нацбанку майже 1,7 млрд грн.

Читайте також інтерв'ю:

Теги: ЗСУ Катерина Рожкова НБУ війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівники станції продовжують збір
Хмельницька АЕС перерахувала на потреби ЗСУ майже 76 млн грн
23 червня, 03:22
 У березні НБУ отримав переказ у розмірі 500 млн шведських крон
Нацбанк повідомив, скільки мільярдів Швеція переказала на потреби ЗСУ
12 липня, 20:48
Підтримуймо наших бійців
Нацбанк оновив дані спецрахунка для збору коштів на потреби армії: реквізити
25 лютого, 22:34

Економіка

Нацбанк відзвітував про надходження на спецрахунок для допомоги армії
Нацбанк відзвітував про надходження на спецрахунок для допомоги армії
Тривога у Москві. Мінфін та центробанк визнали перші економічні вибухи
Тривога у Москві. Мінфін та центробанк визнали перші економічні вибухи
Із українського порту вийшло ще одне судно з зерном для Африки
Із українського порту вийшло ще одне судно з зерном для Африки
Ринок нерухомості під час війни: кількість угод купівлі-продажу обвалились у вісім разів
Ринок нерухомості під час війни: кількість угод купівлі-продажу обвалились у вісім разів
Парламентарі виділили на безпеку та оборону ще 270 млрд грн
Парламентарі виділили на безпеку та оборону ще 270 млрд грн
Мінфін прогнозує «надзвичайно жорсткі» зміни видатків: яким сферам готуватися
Мінфін прогнозує «надзвичайно жорсткі» зміни видатків: яким сферам готуватися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
95K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
47K
«Що робить Коломойський у під'їзді?». Чубаров показав цікаве фото
45K
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
41K
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
29K
Вибухи в Криму. На місце події терміново виїхав «прем'єр» Аксьонов

Новини

Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
Сьогодні, 14:24
Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Сьогодні, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Сьогодні, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Сьогодні, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Сьогодні, 13:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту