Нацбанк відзвітував про надходження на спецрахунок для допомоги армії

Катерина Рожкова: «Спільними зусиллями ми зібрали понад 20 млрд грн»

На спецрахунок для допомоги українській армії, який Нацбанк відкрив на початку повномасштабної війни, вдалося зібрати 20 млрд грн. Більша частина цих коштів уже перерахована на потреби Збройних сил. Про це розповіла в інтерв'ю «Главкому» перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Спільними зусиллями ми зібрали понад 20 млрд грн, а перерахували на потреби військових майже 19 млрд грн. З цих 20 млрд грн понад 7 млрд грн надійшло з-за кордону як від фізичних осіб, так і від урядів та державних структур країн-партнерів», – зазначила посадовиця.

Наприклад, за словами Рожкової, нещодавно уряд Швеції переказав на спецрахунок 577,7 млн шведських крон (або майже 1,7 млрд грн у еквіваленті). Це вже другий переказ коштів уряду Швеції на спецрахунок НБУ. У березні Національний банк вже отримував 500 млн шведських крон (або понад 1,5 млрд грн у еквіваленті).

«Це була одна з перших значних сум, що надійшла на підтримку Збройних сил України у шведських кронах одним платежем від початку російського вторгнення», – сказала перша заступниця голови НБУ.

Також, як розповіла Катерина Рожкова, у березні і травні від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії надійшло на спецрахунок НБУ 20 млн фунтів стерлінгів (або понад 768 млн грн у еквіваленті) і 5 млн фунтів стерлінгів (або понад 182 млн грн у еквіваленті) відповідно.

Чиновниця також поінформувала, що НБУ відкрив рахунок Міністерству соціальної політики України на гуманітарні цілі, залишок коштів на якому на початок серпня понад 140 млн грн. За її словами, з березня з цього рахунку з метою надання гуманітарної допомоги вже перераховано понад 580 млн грн.

Рожкова зазначила, що кошти продовжують надходити на спецрахунки, відкриті НБУ, однак це відбувається не так активно, як було на початку повномасштабного вторгнення Росії.

«У перші місяці війни динаміка надходження коштів була більш активною, і це зрозуміло. Зараз йде шостий місяць війни і надходження від громадян скоротилися. Багато людей переключилися на персональну допомогу своїм рідним і знайомим через волонтерів. Зараз волонтерська мережа стала ширшою, розгалуженішою. Психологічна втома також дає про себе знати. Попри все гроші надходять, і ми вдячні кожній людині», – сказала вона.

Перша заступниця голови НБУ також поінформувала, куди спрямовуються саме кошти, які надходять на спецрахунки.

«Рахунок, який ми відкрили, це рахунок Збройних сил України, отже, розпорядником коштів є Міністерство оборони, яке і визначає конкретні напрямки використання коштів. Ми лише виконуємо їхні платіжні доручення. Міністерство соціальної політики України перераховує кошти для надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ», – зазначила Рожкова.

Нагадаємо, 24 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Таке рішення було ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Також повідомлялося, що уряд Швеції переказав для потреб Збройних сил України на спецрахунок Нацбанку майже 1,7 млрд грн.