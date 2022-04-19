Monobank передумав закривати рахунки клієнтів у Криму і в ОРДЛО

Рахунки клієнтів Monobank з РФ, Білорусі, Північної Кореї, Сирії та Еритреї таки будуть заблоковані

Рішення про зупинку рахунків клієнтів з РФ, Білорусі, Північної Кореї, Сирії та Еритреї залишається незмінним

Monobank не закриватиме рахунки клієнтів, які виїхали до тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей та Криму до 24 лютого. Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Дякуємо всім, хто взяв участь в опитуванні. Я хотів побачити кількість тих, хто не погоджується з цим рішенням. Звичайно ж, ми не ухвалимо рішення, яке викликає невдоволення у більш ніж 30% опитаних. Ми не закриватимемо рахунки клієнтам, що виїхали до 24.02 в Крим та в ОРДЛО», – зауважив Гороховський.

Рішення про зупинку рахунків клієнтів з РФ, Білорусі, Північної Кореї, Сирії та Еритреї залишається незмінним.

Нагадаємо, напередодні Гороховський повідомив, що Monobank припиняє обслуговування клієнтів із РФ та ще кількох країн. Їм порекомендували використовувати карти платіжної системи «Мир».

Раніше Apple і Google припинили роботу з російськими картами «Мир».

Також повідомлялося, що із Росії пішли Visa та Mastercard.