Кредитування у банках із 1 червня: що зміниться

Борг за відсотками, який нараховується за кожен місяць, банки не списували

Кредитні організації не штрафують людей та компанії за несвоєчасність платежів

В Україні з 1 червня скасовується дія кредитних канікул, які оголосили банки з початку воєнного стану. Уже із завтрашнього дня у банках діятимуть нові умови кредитування, пільг та відсоткових ставок. До слова, негативним моментом кредитних канікул є те, що це не автоматична умова і кожному позичальнику обов'язково треба звернутися до банку.

Також мінус у тому, що борг за відсотками, який нараховується за кожен місяць, ніхто не списує. Тобто навіть якщо підприємство закрито і доходу немає, або якщо ви втратили роботу через війну і доходу немає, це ризик, який кожна людина брала на себе, беручи кредитні зобов'язання.

А ось серед плюсів є те, що кредитні організації не штрафують людей та компанії за несвоєчасність платежів.

Отже, що зміниться в роботі банків з 1 червня.

Ощадбанк

Кредитні канікули за картковими рахунками у банку будуть продовжені. Однак діятимуть оновлені умови:

відсоткова ставка – в розмірі 50% від визначеної в договорі;

обов'язковий платіж за тілом кредиту – 2% від суми використаних коштів (замість визначеного в договорі комплексного банківського обслуговування – 5%).

З 1 червня скасовуються кредитні канікули для бізнесу. Діятимуть звичайні умови кредитів, з якими можна ознайомитись на сайті.

Приватбанк

З 1 червня кредитні канікули вже не діятимуть, однак певні пільги для клієнтів все ж залишають. Зокрема, для них пропонують вдвічі знижену відсоткову ставку.

Якщо клієнт вчасно вноситиме обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості, то для нього будуть доступні пільгові умови зі ставкою 1,7%. Якщо ж платежі будуть прострочені, то відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

Такі пільгові умови триватимуть ще три місяці – до серпня.

Крім того, особливі умови обслуговування залишаються для військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Як зазначають на сайті банку, кредитні канікули для мобілізованих громадян тривають із 01.03.2022 до закінчення воєнного стану в країні, і передбачають такі умови:

скасування обов'язкових щомісячних платежів;

встановлення відсоткової ставки за користування кредитом – 0%;

можливість користування повним кредитним лімітом, наданим до 24.02.2022.

Monobank

У Monobank пільги з самого початку були іншими і фінустанова продовжувала стягувати комісії і відсотки, хоч і за зниженими ставками. Однак за не внесення обов'язкового платежу штрафи не нараховували. Після 1 червня кредитні канікули остаточно завершаться, однак, як і в попередньому банку, діятимуть пільги.

Так, з 1 червня до закінчення воєнного стану діятиме знижена ставка за всіма кредитними продуктами банку у розмірі 1,6% на місяць.

ПУМБ

Банк оголосив про кредитні канікули до 1 червня. Однак щомісячні платежі не скасовували, а просто зменшили.

«Протягом дії кредитних канікул обов'язкові платежі будуть складатися лише з відсотків та щомісячної комісії за кредитом. А погашення платежів по тілу кредиту відтерміновується та сплачується протягом періоду, на який буде подовжено строк дії кредитного договору», – пояснюють на сайті банку.

Водночас зараз у пресслужбі банку кажуть, що поки програма кредитних канікул триває, і її скасовувати не будуть. Якщо банк вирішить припинити дію канікул, про це пресслужба повідомить окремо.

До слова, з 1 червня біженці з України зможуть обмінювати гривні на євро в місцевих банківських установах Бельгії. Відповідне угоду підписали Національний банк Бельгії з українською стороною.

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