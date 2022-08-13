Нацбанк призупинив дію ліцензій трьох страхових компаній

Усі страховики, до яких Національним банком застосовані зазначені заходи впливу, здійснюють діяльність у сегменті non-life

Національний банк України на якийсь час призупинив ліцензії трьох страховиків – Української промислової страхової компанії, страхової компанії «Надія» та страхової компанії «Спейр». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначені страховики не надали інформацію на вимогу Нацбанку щодо:

дотримання обов'язкових фінансових нормативів;

прострочених зобов'язань за укладеними договорами страхування;

випадків порушення строків щодо врегулювання заявлених подій, що мають ознаки страхових (склад резерву заявлених, але не виплачених збитків).

Страховикам встановлено термін для усунення порушень, які стали підставою для застосування заходів впливу у вигляді тимчасової зупинки ліцензій, до 12 вересня 2022 року.

Такі рішення Комітет із нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 серпня 2022 року.

Рішення щодо застосування заходів впливу набирають чинності 13 серпня 2022 року.

Усі страховики, до яких Національним банком застосовані зазначені заходи впливу, здійснюють діяльність у сегменті non-life.

ПрАТ Українська промислова страхова компанія не подає до Національного банку звітність, починаючи зі звітності за 2021 рік.

ТДВ «СК «Надія» не подає до Національного банку звітність, починаючи зі звітності за І квартал 2022 року. За результатами 2021 року страховик отримав 3 млн грн страхових премій, здійснив 3,1 млн грн страхових виплат. ТДВ «СК «Надія» не укладало договори страхування з фізичними особами. Частка ринку компанії за результатами 2021 року – 0,006%. Страховик повідомив Національний банк про тимчасове припинення страхової діяльності після початку військової агресії РФ.

ТДВ «СК «Спейр» тільки 10 серпня 2022 року надало до Національного банку звітність за І квартал 2022 року. За результатами 2021 року страховик отримав 46,3 млн грн страхових премій, із них 81% - від фізичних осіб, здійснив 1,3 млн грн страхових виплат. Частка ринку компанії за результатами 2021 року – 0,09%.

Раніше Національний банк України вжив до трьох страховиків заходів впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафів).

Штрафи отримали: