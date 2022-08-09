Нацбанк визнав банкрутом «Банк Січ» 

Фінансову установу виведуть з ринку

Правління Нацбанку 9 серпня віднесло «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних – банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу через брак коштів. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що відсотки за користування кредитами рефінансу не були сплачені за липень 2022 року, що порушує умови Генерального кредитного договору між банком та НБУ.

Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом, Спостережна рада та правління банку 29 липня ухвалили рішення про їхню несплату. Як наслідок порушення договору, НБУ направив до банку вимогу щодо повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансу.

Спостережна рада та правління банку 4 серпня ухвалили рішення про неможливість виконання такої вимоги через недостатність коштів. З огляду на це НБУ 5 серпня був змушений задовольнити свої вимоги за рахунок цінних паперів, що перебували в заставі.

Згідно закону, невиконання зобов’язань перед кредитором через брак ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

При цьому, наголошують в НБУ, закон вимагає від власників банку вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку. Натомість акціонери «Банку Січ» не вжили дієвих заходів для поліпшення його фінансового стану, аби вчасно виконати зобовʼязання перед НБУ.

Регулятор також стверджує, що робота банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю, та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.

Частка фінустанови становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків станом на 1 серпня 2022 року. Віднесення «Банку Січ» до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який на сьогодні є стійким та платоспроможним.

Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня становить 1,23 млрд грн.

Пресслужба банку напередодні оголошення рішення НБУ заявила, що 5 серпня «Січ» достроково погасила кредит рефінансування в сумі 3,15 млрд грн, отриманого від Національного банку. Як саме кредит було погашено, натомість, не вказується. Банк переконує, що має достатньо ліквідності для забезпечення виконання зобов’язань перед клієнтами та іншими кредиторами.

Офіційними власниками «Банку Січ» є Олег Баланда (55,6% акцій) та Валерій Раздорожний (31%), які за сумісництвом є головою та заступником голови наглядової ради банку відповідно. Станом на 1 липня 2022 року 15,3 тисячі українців тримали у банку 1,23 млрд грн.

Нагадаємо, днями Нацбанк скасував деякі обмеження для волонтерів і бізнесу.