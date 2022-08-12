Нацбанк закликав уряд скорочувати соціальну підтримку населення

Катерина Рожкова: «Я розумію, як зараз важко людям, але в нас немає джерел наповнення бюджету…»

У перші місяці війни дуже багато підприємств та установ, включаючи НБУ, перераховували авансовий податок на прибуток. Це допомогло підтримати бюджет, розповіла в інтерв'ю «Главкому» перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Дефіцит почав збільшуватися внаслідок того, що економіка дуже просіла і податкові надходження до бюджету значно знизилися. Окрім того, як ви пам’ятаєте, було прийнято рішення скасувати усі податки на імпорт. Що відбувається зараз? Попри те, що економіка відновлюється, підприємства працюють, за різними оцінками, на 60% своїх довоєнних потужностей. Індекс ділових очікувань дуже низький», – зазначила пані Рожкова.

Також вона розповіла, що більше третини підприємств очікують, що вони будуть скорочувати персонал та виробництво за нинішніх обставин. Головні причини: подорожчання енергоносіїв та зруйнована логістика, інфраструктура, яка не дозволяє поновити виробництво. Окрім того, багато працівників виїхали за кордон і не всю роботу можна виконувати дистанційно.

Перша заступниця голови Нацбанку переконана, що уряду перш за все, треба шукати шляхи збільшення надходжень.

«Один з них вже був реалізований – повернення податків на імпорт. Зрозуміло, що в умовах війни ніхто не пропонує збільшувати податковий тягар на бізнес чи робітників – підприємствам потрібно відновлюватися. Але потрібно мінімізувати некритичне витрачання ресурсів шляхом підвищення податків на споживання, імпорт, активи, ренту. Це має бути щось, що легко адмініструється і не потребує великої додаткової звітності», – каже Рожкова.

Другий момент – перегляд витратної частини, говорять в Нацбанку.

«Знаю, що це не популярно, але потрібно скорочувати некритичні видатки. До парламенту періодично вносяться законопроекти, які Міністерство фінансів не підтримує, бо у них ідеться про збільшення витрат. При всій повазі до людей, я розумію, як їм зараз важко, але в нас немає джерел наповнення бюджету і держава все-таки має переглянути пріоритети», – підкреслила заступниця голови Нацбанку.

Також пані Рожкова назвала третій момент, який має вжити уряд.

«Важливо і далі підіймати ставки за військовими облігаціями уряду. Ми вже бачимо кроки Міністерства фінансів у цьому напрямі, і ми їх підтримуємо в цьому та очікуємо, що цей процес продовжуватиметься. Збільшення дохідності дасть змогу наростити запозичення на внутрішньому ринку для фінансування бюджету», – розповіла Катерина Рожкова.

Також заступниця голови Нацбанку зазначає, що у той перший момент, напевно, було дуже складно зробити якусь аналітику і розділити, кому і скільки платити соцвиплати, адже часом допомога просто і легко виплачувалась тим, хто її точно не потребує.

«Головне – було це зробити швидко. Зараз вже шостий місяць війни. Враховуючи, що багато допомоги йде через «Дію», завжди можна подивитися і перевірити раціональність і ефективність тих чи інших соціальних виплат. І я впевнена, що уряд це робить», – каже Катерина Рожкова.

Нагадаємо, раніше Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки.