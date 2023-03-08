НБУ ліквідує ще один банк

Владники «Банку Форвард» отримають від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Банк Форвард», який належить росіянину Рустаму Таріко. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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«Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням АТ «Банк Форвард» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних», – йдеться в повідомленні.

Підставою також стало подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення, та неможливість і недостатність запланованої банком капіталізації.

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Вкладники «Банку Форвард» отримають від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1,5 млрд грн.

Кінцевим бенефіціарним власником «Банку Форвард» є російський бізнесмен Рустам Таріко. Він є власником та головою ради директорів російського банку «Русскій стандарт», а також власником алкогольного холдинґу Roust («Русскій стандарт», «Зельоная марка», «Парламент» та «Журавлі»). Раніше «Форвард Банк» теж називався «Русский стандарт».

Нагадаємо, що Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. За повідомляенням НБУ, рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Термінали IBOX по всій країні можуть не працювати. Через ліквідацію банку їх буде підключено до іншого банку.