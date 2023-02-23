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НБУ ввів в обіг унікальну банкноту (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НБУ ввів в обіг унікальну банкноту (фото)
Унікальна банкнота розміром 80 x 165 мм має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально
фото: пресслужба НБУ

Пам'ятна банкнота вводиться в обіг 23 лютого обмеженим тиражем 300 тис. штук

Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну банкноту номіналом 20 гривень. Банкнота присвячена боротьбі проти російських загарбників та увічненню сили народу, його силі духу та героїзму. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Під час презентації голова НБУ Андрій Пишний розповів, що банкноту назвали «Пам'ятаємо! Не пробачимо!». «Назву не потрібно розшифровувати, вона зрозуміла і близька кожному українцю. Вона каже: ми стоїмо та вистоїмо, переможемо», – зазначив він.

Пам'ятна банкнота вводиться в обіг 23 лютого обмеженим тиражем 300 тис. штук. Регулятор також додав, що банкноти першої частини тиражу будуть доступні для покупки з 24 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

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У чому особливості пам'ятної банкноти

  • Вона має додаткові сучасні оптично-змінні захисні елементи, зокрема, а саме:
  • полімерна стрічка шириною 12 мм з комбінованим оптично-змінним ефектом, що виявляється при зміні кута нахилу банкноти;
  • елемент, виконаний іридисцентною фарбою з перламутровим ефектом.

Дизайн банкноти

Унікальна банкнота розміром 80 x 165 мм має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально. Основним зображенням лицьової сторони є фігури трьох військових ЗСУ, які встановлюють Державний прапор на фоні фрагментів карти України та прапорів країн-союзників.

Під лавровим вінком розміщено напис: «І на оновленій землі врага не буде …» та полімерна стрічка зі знаком гривні, НБУ, шевроном ЗСУ, емблемою ЗСУ та написом: «Слава Україні, Героям слава». Основне зображення зворотної сторони пам'ятної банкноти: стилізована композиція, яка уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації.

Створив дизайн цієї пам'ятної банкноти заслужений художник України Володимир Таран.

Нагадаємо, до 10 найкращих монет світу увійшли дві українські пам’ятні монети за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року», вони здобули перемогу у номінаціях «Найкраща монета про сучасну подію» та «Найхудожніша монета року»

Теги: Національний банк прапор інтернет Андрій Пишний монета художник 24 лютого

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