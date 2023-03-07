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Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
Ілюстрація: ixbt.com

Користувачі мережі критикують голову НБУ Андрія Пишного

Національний банк України вивів із ринку «Айбокс Банк», який володів мережею терміналів для поповнення карток Monobank. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Мережа Monobank попередила, що на їхні картки оператор мережі терміналів IBOX тимчасово не приймає поповнення, адже йому потрібен час для укладання угоди з іншим банком-партнером (до цього був «Айбокс Банк»).

Monobank попросив своїх користувачів використовувати інші канали для поповнення карток готівкою. 

Повідомлення від monobank
Повідомлення від monobank
скріншот: hromadske

Інцидент спричинив неабиякий шквал критики серед користувачів. На цю тему висловився і Сергій Лямець, секретар Національної спілки журналістів України.

За його словами, голова НБУ Андрій Пишний створив проблеми мільйонам клієнтів «Монобанку», адже комусь не вдалося поповнити картку у важливий момент чи перевести життєво необхідну грошову допомогу.

Водночас Лямець заявив, що про «Монобанк» турбуватися не варто, але власникам мережі можна лише поспівчувати.

«Є альтернативні мережі для поповнення карток, також я сподіваюсь на якнайшвидше вирішення питання з «АйБоксами». Співчуваю власникам та лідерам «Монобанку». Як можна вести бізнес в Україні, якщо одного разу твій бізнес просто й@бнуть, не попередивши?», – зауважив він.

Нагадаємо, що Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. За повідомляенням НБУ, рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Термінали IBOX по всій країні можуть не працювати. Через ліквідацію банку їх буде підключено до іншого банку.

Теги: Національний банк бізнес Андрій Пишний

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