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Нацбанк ліквідував «Айбокс Банк»: термінали по всій країні можуть не працювати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нацбанк ліквідував «Айбокс Банк»: термінали по всій країні можуть не працювати
фото з відкритих джерел

Банк порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації  доходів

Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

НБУ додав, що частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож її виведення з ринку не вплине на стабільність банківського сектора України.

Крім того, протягом останніх двох років Нацбанк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ накладав на «Айбокс Банк» штраф, двічі зупиняв для банку здійснення окремих видів операцій, відстороняв чиновника банку від посади, а також двічі надавав письмове застереження.

Акціонерами Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, якій належать 24,98% акцій.

У повідомленні наголошується, що кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Термінали IBOX по всій країні можуть не працювати. Через ліквідацію банку їх буде підключено до іншого банку.

Нагадаємо, що НБУ закрив банк, який належав росіянину.

Раніше повідомлялося, що Національний банк застосував до семи небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню.

Теги: Національний банк банк гроші

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