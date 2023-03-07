Нацбанк ліквідував «Айбокс Банк»: термінали по всій країні можуть не працювати

Банк порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів

Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

НБУ додав, що частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож її виведення з ринку не вплине на стабільність банківського сектора України.

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Крім того, протягом останніх двох років Нацбанк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ накладав на «Айбокс Банк» штраф, двічі зупиняв для банку здійснення окремих видів операцій, відстороняв чиновника банку від посади, а також двічі надавав письмове застереження.

Акціонерами Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, якій належать 24,98% акцій.

У повідомленні наголошується, що кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Термінали IBOX по всій країні можуть не працювати. Через ліквідацію банку їх буде підключено до іншого банку.

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Нагадаємо, що НБУ закрив банк, який належав росіянину.

Раніше повідомлялося, що Національний банк застосував до семи небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню.