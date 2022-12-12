Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Nestlé запускає виробництво вермішелі «Мівіна» на Волині

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Nestlé запускає виробництво вермішелі «Мівіна» на Волині
На підприємство планують працевлаштувати півтори тисячі людей
фото з відкритих джерел

Компанія відкриває новий виробничий майданчик в Україні  

Компанія Nestlé інвестує 40 млн франків ($39,4 млн) у нове виробництво вермішелі на Волині. Про це пише Forbes з посиланням на повідомлення компанії.

Нове виробництво планують відкрити у Смолигові Волинської області. Цей крок спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні. Разом із фабрикою у Торчині, виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. 

«Це важливий крок для Nestlé, зроблений у дуже складний для країни час. Ми прагнемо створити хаб із виробництва продуктів харчування та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця та задовольняючи потреби українців та громадян інших європейських країн високоякісними продуктами», – зазначив генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.

На новому виробництві буде працевлаштовано 1500 осіб. Підприємство забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та інші європейські ринки. Як зазначили в Nestlé, разом із фабрикою в Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.  

Нагадаємо, у березні Nestle призупинила капітальні інвестиції в Росії через її вторгнення в Україну.

Згодом стало відомо, що фабрика Nestlé на Харківщині призупинила роботу.

Теги: Україна харчування Forbes

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Представник нового власника» представився Сергієм
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
У Росії горить шинний завод (відео)
У Росії горить шинний завод (відео)
9 грудня, 08:06
Лукашенко заявив, що виготовлену на чужих заводах продукцію, зможуть продавати в Україну та ЄС
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
Сьогодні, 17:51

Бізнес

Nestlé запускає виробництво вермішелі «Мівіна» на Волині
Nestlé запускає виробництво вермішелі «Мівіна» на Волині
В Україні замість заборонених ліків з РФ буде мінімум два замінники
В Україні замість заборонених ліків з РФ буде мінімум два замінники
У Херсоні торгують російськими товарами. ЗМІ з'ясовували звідки ростуть ноги
У Херсоні торгують російськими товарами. ЗМІ з'ясовували звідки ростуть ноги
Експерти прогнозують зниження ціни на пальне: деталі
Експерти прогнозують зниження ціни на пальне: деталі
НБУ опублікував перелік банків, які працюватимуть у разі блекауту
НБУ опублікував перелік банків, які працюватимуть у разі блекауту
Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України
Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв
18K
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
8819
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
7879
Росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною
7718
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?
7277
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну

Новини

Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Сьогодні, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Сьогодні, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту