Nestlé запускає виробництво вермішелі «Мівіна» на Волині

Компанія відкриває новий виробничий майданчик в Україні

Компанія Nestlé інвестує 40 млн франків ($39,4 млн) у нове виробництво вермішелі на Волині. Про це пише Forbes з посиланням на повідомлення компанії.

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Нове виробництво планують відкрити у Смолигові Волинської області. Цей крок спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні. Разом із фабрикою у Торчині, виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.

«Це важливий крок для Nestlé, зроблений у дуже складний для країни час. Ми прагнемо створити хаб із виробництва продуктів харчування та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця та задовольняючи потреби українців та громадян інших європейських країн високоякісними продуктами», – зазначив генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.

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На новому виробництві буде працевлаштовано 1500 осіб. Підприємство забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та інші європейські ринки. Як зазначили в Nestlé, разом із фабрикою в Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.

Нагадаємо, у березні Nestle призупинила капітальні інвестиції в Росії через її вторгнення в Україну.

Згодом стало відомо, що фабрика Nestlé на Харківщині призупинила роботу.