На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)

Нещодавно акціонери та керівництво підприємства заявили про рейдерство з боку компанії, яка нібито підпорядковується проросійському олігарху Віктору Поліщуку

9 грудня на територію «Броварського заводу пластмас» увірвалися невідомі особи. А незадовго до цього акціонери та керівництво підприємства заявили про рейдерство з боку ТОВ «Стар Інвестмент ВАН», яке нібито підпорядковується проросійському олігарху та родичу Медведєва Віктору Поліщуку, повідомляє Стопкор.

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«Керівництво та акціонери раніше вже заявляли про рейдерське захоплення «Броварського заводу пластмас» і схоже, що просто в ці хвилини, підприємство намагаються захопити», – розповів кореспондент з місця подій.

За його словами, на територію заводу зайшли невідомі особи, а також правоохоронці, які спостерігають за всім, що відбувається на місці.

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Представники ТОВ «Стар Інвестмент ВАН» показали витяг з реєстра, який нібито надає їм право власності на майно заводу. Втім, у самому підприємстві наголошують, що перереєстрація була здійснена протиправно.

Один із чоловіків, що зайшли на територію заводу, представився Сергієм Колесником та заявив, що заключив договір з поліцією охорони, для варти об'єкту.

Зазначимо, раніше акціонери підприємства звинуватили ТОВ «Стар Інвестмент ВАН», яке підпорядковуєть проросійському олігарху, власнику ТЦ «Gulliver» та родичу експрезидента російської федерації Дмитра Медведєва у рейдерстві.

За словами голови правління заводу Валерія Рудя, товариство «Стар Інвестмент ВАН» 21 листопада 2022 року незаконно «переписало» на себе майно «Броварського заводу пластмас» по іпотечному договору, а сприяв у цьому приватний виконавець Ярослав Бережний.

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Наразі журналістів не пускають всередину підприємства на підставі слідчих дій.