Головна Новини
search button user button menu button

На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
«Представник нового власника» представився Сергієм
фото: Стопкор

Нещодавно акціонери та керівництво підприємства заявили про рейдерство з боку компанії, яка нібито підпорядковується проросійському олігарху Віктору Поліщуку

9 грудня на територію «Броварського заводу пластмас» увірвалися невідомі особи. А незадовго до цього акціонери та керівництво підприємства заявили про рейдерство з боку ТОВ «Стар Інвестмент ВАН», яке нібито підпорядковується проросійському олігарху та родичу Медведєва Віктору Поліщуку, повідомляє Стопкор.

«Керівництво та акціонери раніше вже заявляли про рейдерське захоплення «Броварського заводу пластмас» і схоже, що просто в ці хвилини, підприємство намагаються захопити», – розповів кореспондент з місця подій.

За його словами, на територію заводу зайшли невідомі особи, а також правоохоронці, які спостерігають за всім, що відбувається на місці.

Представники ТОВ «Стар Інвестмент ВАН» показали витяг з реєстра, який нібито надає їм право власності на майно заводу. Втім, у самому підприємстві наголошують, що перереєстрація була здійснена протиправно.

Один із чоловіків, що зайшли на територію заводу, представився Сергієм Колесником та заявив, що заключив договір з поліцією охорони, для варти об'єкту.

Зазначимо, раніше акціонери підприємства звинуватили ТОВ «Стар Інвестмент ВАН», яке підпорядковуєть проросійському олігарху, власнику ТЦ «Gulliver» та родичу експрезидента російської федерації Дмитра Медведєва у рейдерстві.

За словами голови правління заводу Валерія Рудя, товариство «Стар Інвестмент ВАН» 21 листопада 2022 року незаконно «переписало» на себе майно «Броварського заводу пластмас» по іпотечному договору, а сприяв у цьому приватний виконавець Ярослав Бережний.

Наразі журналістів не пускають всередину підприємства на підставі слідчих дій.

Теги: рейдерство майно завод

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рекордсменкою з доходів серед пов'язаних з РФ компаній стала «Мотор Січ»
Бізнес із російським слідом в Україні: три компанії, які заробляють найбільше
1 грудня, 08:30
У Росії бізнесмени влаштували посеред вулиці стрілянину в стилі 90-х (відео)
У Росії бізнесмени влаштували посеред вулиці стрілянину в стилі 90-х (відео)
7 грудня, 11:59
Російський олігарх Махмудов продовжує вести бізнес і заробляти гроші у Латвії
Два пов’язані з Кремлем олігархи продовжують вести бізнес у Латвії – The Insider
Вчора, 23:05

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
16K
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7691
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
7594
Масштабна пожежа у Москві: пролунали вибухи, є жертви (фото, відео)
7260
Пожежа у Москві: працівниця магазину повідомила нові деталі (відео)
7223
Загроза наступу на Куп'янськ: Харківська ОВА зробила заяву

Новини

На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Сьогодні, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Сьогодні, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Сьогодні, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Вчора, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
7 грудня, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту