Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)

Президент Білорусі захотів виготовляти ліжка і табуретки без допомоги іноземних інвесторів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав своїх чиновників не чекати, поки власники іноземних заводів продадуть своє майно, а «прихватизовувати» підприємства, щоб виготовляти там продукцію. Про це пишуть білоруські пропагандисти.

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Лукашенко на одній із своїх нарад поцікавився у чиновника, що в його регіоні із промисловими підприємствами. Той повідомив, що завод електродів припинив свою роботу, оскільки його власниками є громадяни України. На це Лукашенко заявив, що не потрібно чекати, коли зміниться власник, а просто відбирати майно і продовжувати роботу заводу. Те саме він сказав і щодо компанії IKEA.

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Самопроголошений президент Білорусі заявив, що українці та європейці привезли до Білорусі технології, проте через співучасть його держави у війні проти України, компанії припинили свою діяльність. Лукашенко стверджує, що не потрібно чекати, поки власники знайдуть нових покупців, а просто вкрасти заводи разом із технологіями та обладнанням. Білоруський диктатор додав, що мовляв вони теж зможуть робити «ліжка та табуретки» і потім навіть продавати їх до ЄС та України.

Нагадаємо, Лукашенко хоче запровадити смертну кару для військових та чиновників.

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Напередодні, Лукашенко розказав про мрію, яку йому поламала теща. Білоруський диктатор під час однієї з нарад заявив, що в молодості не збирався вступати на історичний факультет, проте на його рішення вплинула теща.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців. Самопроголошений лідер Білорусі фактично визнав, що російська тактика з нанесення ракетних ударів по інфраструктурі спричиняє геноцид українців. Він наполягає, що керівництво України повинно сісти за стіл переговорів з країною-агресором – Росією.