Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що зміниться

Відповідно до нового закону, інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником

Президент підписав розроблений та ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 5091, який запроваджує низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості. Про це повідомила у Facebook очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Які зміни передбачає закон:

забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об’єкта;

кожна майбутня квартира у багатоквартирному будинку має бути зареєстрована у реєстрі речових прав Мін'юсту як окремий об’єкт майнових прав;

забудовник буде розкривати інформацію про кількість вже проданих у будинку квартир;

інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником;

забудовник зобов’язаний під’єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі перед введенням будинку в експлуатацію.

Депутатка наголосила, що у законі містяться і інші запобіжники від недоброчесних забудовників.Вона висловила сподівання, що завдяки змінам до законодавства ринок житлової забудови в Україні нарешті стане більш цивілізованим.

Верховна Рада 15 серпня ухвалила закон № 5091 про гарантування речових прав на об'єкти нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому. Ухвалення закону надасть можливість запустити банківську іпотеку після набуття ним чинності. При цьому норми про оподаткування будуть внесені пізніше окремою ініціативою.

Нагадаємо, 31 серпня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №7683, який полегшує доступ населення до нового житла. Зокрема новий законопроєкт зменшує податкове навантаження при його наданні, а також створює прозорі та виважені умови для інвестування в нерухомість.