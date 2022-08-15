Ринок нерухомості під час війни: кількість угод купівлі-продажу обвалились у вісім разів

Земельні ділянки продаються трохи краще, ніж квартири та будинки

У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості. Це у вісім разів менше, ніж до війни. Про це повідомляє «Опендатабот», платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Мін'юсту.

Зокрема, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом у минулому році.

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок – 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.

До речі, на цей момент в Україні працює 4917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту вторгнення РФ в Україну у лютому їх було 6560.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.

Раніше президент Зеленський анонсував масштабну відбудову України, заявивши, що усі постраждалі від рашистської агресії отримають компенсацію за зруйноване/знищене житло грошима чи квадратними метрами нової житлової нерухомості.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які повернулися на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, продовжать отримувати допомогу на проживання.