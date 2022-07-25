Ціни на нерухомість: за скільки можна придбати житло за містом

Вартість частини будинку зазвичай вища за ціну цілого будинку

Ринок купівлі та продажу заміської нерухомості наповнений тисячами пропозицій на різний смак і гаманець. Приміром, дачу можна придбати за 100 тис. грн, а на котедж доведеться витратити кілька мільйонів. Тож у OLX Нерухомість дослідили, скільки зараз коштують будинки в різних регіонах України.

Які типи будівель пропонують на ринку нерухомості

На OLX представлені різні типи заміської нерухомості. Найбільше пропозицій у липні з продажу будинків – понад 54 тис. оголошень. Така нерухомість складає переважну більшість оголошень. Однак покупці можуть знайти і інші типи житла, хоча їх продають в рази рідше:

дачі (6,4 тис. оголошень);

частини будинків (4 тис.);

котеджі (3,9 тис.);

таунхауси (3,2 тис.);

дуплекси (1,5 тис.);

клубні будинки (228 оголошень).

Водночас найбільшим попитом серед українців користуються дачі. Ймовірна причина їх популярності – доступна ціна. В середньому, на одне оголошення про продаж такого типу житла відгукується 5 користувачів. Також серед лідерів вподобань – частини будинків та будинки (в середньому 3 відгуки на 1 об’яву).

Скільки коштує заміська нерухомість

Найдорожчими варіантами є котеджі. Так, ціни на ОЛХ Нерухомість стартують від 1,1 млн грн на Вінниччині та сягають більш ніж 5 млн грн у Київській області. Тим же, хто планує придбати бюджетний варіант будинків, підійдуть дачі. На Волині, наприклад, вони обійдуться в середньому до 200 тис. грн. А найдорожчі коштують майже 600 тис. грн і знаходяться неподалік столиці.

Цікаво, що вартість частини будинку зазвичай вища за ціну цілого будинку. Це обумовлене тим, що частини будинків розташовані переважно ближче до міст або в більш престижних або дорогих локаціях, ніж будинки, які представлені в рівній мірі в різних районах: більш дорогі в передмісті, а бюджетні варіанти – в сільській місцевості.

Якщо аналізувати вартість будинків за регіонами, то найдорожча нерухомість продається в Київській, Закарпатській та Львівській областях. Тут середня ціна на найпоширеніший тип заміського житла – будинок – стартує від 1 млн гривень. У той же час найдоступніші варіанти пропонують на Кіровоградщині, де будинок обійдеться приблизно у 380 тис. грн. Також недорогі пропозиції є у Вінницькій та Черкаській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.

Раніше президент Зеленський анонсував масштабну відбудову України, заявивши, що усі постраждалі від рашистської агресії отримають компенсацію за зруйноване/знищене житло грошима чи квадратними метрами нової житлової нерухомості.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які повернулися на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, продовжать отримувати допомогу на проживання.

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