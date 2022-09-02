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У Києві адвокат та нотаріус постануть перед судом за шахрайство із нерухомістю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві адвокат та нотаріус постануть перед судом за шахрайство із нерухомістю
Територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 3,5 млн грн
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Загальна сума заподіяних збитків становить 5, 8 млн гривень.

Правоохоронці виявили організовану злочинну групу, яка привласнювала нерухомість у м. Києві та Київській області, власники якої померли. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Київською міською прокуратурою та Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт щодо двох членів організованої злочинної групи за фактами шахрайського заволодіння об'єктами нерухомості у особливо великих розмірах, підроблення документів та легалізації незаконно отриманих доходів»,  – йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи, до складу якої входили п’ятеро осіб, у тому числі, двоє адвокатів та приватний нотаріус, упродовж декількох років реалізовували протиправну схему заволодіння об’єктами нерухомості у м. Києві та Київській області, власники яких померли та їхнє майно підлягало передачі у власність територіальної громади як відумерла спадщина.

«Заволодіння майном відбувалось шляхом його оформлення у спадщину на підставних або неіснуючих осіб за підробленими документами. Після цього нерухомість виставляли на продаж добросовісним покупцям. Грошові кошти, отримані від продажу майна, учасники злочинної групи привласнювали та розподіляли між собою в залежності від ролі та участі кожного»,  – зазначили у прокуратурі.

У такий спосіб учасники ОЗГ заволоділи правом власності на п’ять квартир у Києві та Київській області, а також на частину будинку у м. Буча.

При цьому територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 3,5 млн грн, фізичним особам - на суму 2, 3 млн грн. Загальна сума заподіяних збитків становить 5, 8 млн гривень.

Обвинувальний акт відносно загаданих осіб скеровано до суду. Матеріали щодо інших трьох членів організованої злочинної групи – співорганізатора та двох виконавців виділено в окреме провадження та їх оголошено розшук. На майно обвинувачених накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Теги: Київ суд нерухомість шахрайство

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