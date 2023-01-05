Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Придбані для «Укрзалізниці» рейки у Франції виявились вдвічі дорожчими за куплені раніше у «Метінвеста»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Придбані для «Укрзалізниці» рейки у Франції виявились вдвічі дорожчими за куплені раніше у «Метінвеста»
Навіщо було купувати рейки вдвічі дорожче?
фото з відкритих джерел

Восени 2021 року «Укрзалізниця» замовляла рейки у «Метінвеста» по 33 780 грн/т

Філія «Центр забезпечення виробництва» акціонерного товариства «Укрзалізниця» в середині грудня уклала угоду з французьким виробником Saarstahl Rail на придбання рейок на 37,6 мільйонів євро або 1,45 млрд грн. Ціна французьких рейок вдвічі перевищує ціну на рейки від «Метінвесту» Ахметова, придбаних роком напередодні. Про це повідомляється в системі Prozorro, пишуть «Наші гроші».

Згідно з деталями угоди, придбані 19 тис. тонн традиційних для «Укрзалізниці» рейок Р-65 з загартованою поверхнею кочення довжиною 25 метрів, а не 50 як у Європі. Ціна становить 1980 євро за тонну, або 76 392 гривні. У ній враховано поставку до станції Мостиська Львівської області. Тягу з Польщі до України оплачує покупець – «Укрзалізниця».

Рейки від французького виробника, що належить належить німецькій металургійній групі Saarstahl, вийшли вдвічі дорожчими від рейок «Метінвесту» Ріната Ахметова. Ця компанія була монопольним постачальником рейок для «Укрзалізниці» та виробляла їх на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, тимчасово окупованому російськими військами. Восени 2021 року «Укрзалізниця» замовляла рейки у «Метінвеста» по 33 780 грн./т, або 1065 євро. У 2019 році – за ціною 26 550 грн./т, або 1002 євро по курсу. Ще роком раніше – по 29 001 грн./т, або 938 євро по курсу.

Видання зазначає, що світові котирування сталі з 2018 року виросли вдвічі, однак не так відображались на ціні рейок від «Метінвесту».

Теги: гроші Укрзалізниця ProZorro Азовсталь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
28 грудня, 2022, 19:23
Новий рік на колесах зустріли понад 6 тисяч людей
«Укрзалізниця» розповіла, скільки пасажирів зустріли Новий рік у потягах та показала, як це було
1 сiчня, 12:47
Додаткові потяги курсуватимуть на п'яти напрямках
«Укрзалізниця» запускає додаткові потяги на Різдво
3 сiчня, 12:09

Бізнес

Придбані для «Укрзалізниці» рейки у Франції виявились вдвічі дорожчими за куплені раніше у «Метінвеста»
Придбані для «Укрзалізниці» рейки у Франції виявились вдвічі дорожчими за куплені раніше у «Метінвеста»
Світовий банк профінансує українських аграріїв: хто отримає допомогу
Світовий банк профінансує українських аграріїв: хто отримає допомогу
Трагедія для української металургії: Тарас Качка про падіння експорту продукціїї на 46-70%
Трагедія для української металургії: Тарас Качка про падіння експорту продукціїї на 46-70%
Нові екологічні нормативи мають бути відтерміновані – голова Федерації металургів
Нові екологічні нормативи мають бути відтерміновані – голова Федерації металургів
Окупанти відзвітували, скільки зерна вкрали на Запоріжжі
Окупанти відзвітували, скільки зерна вкрали на Запоріжжі
Реформа промислового забруднення потребує переходного періоду – директор Асоціації виробників феросплавів
Реформа промислового забруднення потребує переходного періоду – директор Асоціації виробників феросплавів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
13K
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора
12K
Шок у Московському патріархаті. Митрополит Епіфаній 7 січня зайде у Лавру
11K
Хочуть воювати під Берліном. Данілов відреагував на позицію Шольца щодо танків
9869
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
8831
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту