Придбані для «Укрзалізниці» рейки у Франції виявились вдвічі дорожчими за куплені раніше у «Метінвеста»

Восени 2021 року «Укрзалізниця» замовляла рейки у «Метінвеста» по 33 780 грн/т

Філія «Центр забезпечення виробництва» акціонерного товариства «Укрзалізниця» в середині грудня уклала угоду з французьким виробником Saarstahl Rail на придбання рейок на 37,6 мільйонів євро або 1,45 млрд грн. Ціна французьких рейок вдвічі перевищує ціну на рейки від «Метінвесту» Ахметова, придбаних роком напередодні. Про це повідомляється в системі Prozorro, пишуть «Наші гроші».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з деталями угоди, придбані 19 тис. тонн традиційних для «Укрзалізниці» рейок Р-65 з загартованою поверхнею кочення довжиною 25 метрів, а не 50 як у Європі. Ціна становить 1980 євро за тонну, або 76 392 гривні. У ній враховано поставку до станції Мостиська Львівської області. Тягу з Польщі до України оплачує покупець – «Укрзалізниця».

Рейки від французького виробника, що належить належить німецькій металургійній групі Saarstahl, вийшли вдвічі дорожчими від рейок «Метінвесту» Ріната Ахметова. Ця компанія була монопольним постачальником рейок для «Укрзалізниці» та виробляла їх на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, тимчасово окупованому російськими військами. Восени 2021 року «Укрзалізниця» замовляла рейки у «Метінвеста» по 33 780 грн./т, або 1065 євро. У 2019 році – за ціною 26 550 грн./т, або 1002 євро по курсу. Ще роком раніше – по 29 001 грн./т, або 938 євро по курсу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що світові котирування сталі з 2018 року виросли вдвічі, однак не так відображались на ціні рейок від «Метінвесту».