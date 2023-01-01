«Укрзалізниця» розповіла, скільки пасажирів зустріли Новий рік у потягах та показала, як це було

Новий рік на колесах зустріли понад 6 тисяч людей

На знімках видно ялинкові віночки, гірлянди, дощик, мандарини

Новий рік у потягах «Укрзалізниці» зустріли 6200 пасажирів. Про це компанія повідомила 1 січня. «Укрзалізниця» також показала, як у потягах минула новорічна ніч.

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На знімках видно ялинкові віночки, гірлянди, дощик, мандарини.

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«Що всередині підстаканників – у новорічну ніч не запитували», – делікатно зауважили в компанії.

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Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» повертає в потяги підстаканники, їх перестали використовувати з часів пандемії коронавірусу. Також пасажирам пропонуватимуть спеціальний цукор до напоїв.