«Укрзалізниця» розповіла, скільки пасажирів зустріли Новий рік у потягах та показала, як це було
На знімках видно ялинкові віночки, гірлянди, дощик, мандарини
Новий рік у потягах «Укрзалізниці» зустріли 6200 пасажирів. Про це компанія повідомила 1 січня. «Укрзалізниця» також показала, як у потягах минула новорічна ніч.
На знімках видно ялинкові віночки, гірлянди, дощик, мандарини.
«Що всередині підстаканників – у новорічну ніч не запитували», – делікатно зауважили в компанії.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» повертає в потяги підстаканники, їх перестали використовувати з часів пандемії коронавірусу. Також пасажирам пропонуватимуть спеціальний цукор до напоїв.
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