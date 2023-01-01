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«Укрзалізниця» розповіла, скільки пасажирів зустріли Новий рік у потягах та показала, як це було

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Укрзалізниця» розповіла, скільки пасажирів зустріли Новий рік у потягах та показала, як це було
Новий рік на колесах зустріли понад 6 тисяч людей
фото: «Укрзалізниця»

На знімках видно ялинкові віночки, гірлянди, дощик, мандарини

Новий рік у потягах «Укрзалізниці» зустріли 6200 пасажирів. Про це компанія повідомила 1 січня. «Укрзалізниця» також показала, як у потягах минула новорічна ніч.

На знімках видно ялинкові віночки, гірлянди, дощик, мандарини.

4 фото
На весь екран

«Що всередині підстаканників – у новорічну ніч не запитували», – делікатно зауважили в компанії.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» повертає в потяги підстаканники, їх перестали використовувати з часів пандемії коронавірусу. Також пасажирам пропонуватимуть спеціальний цукор до напоїв.

Теги: Укрзалізниця

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