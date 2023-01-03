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«Укразалізниця» запускає додаткові потяги на Різдво

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укразалізниця» запускає додаткові потяги на Різдво
Додаткові потяги курсуватимуть на п'яти напрямках
фото: пресслужба Укрзалізниці

Потяги курсуватимуть 6-8 січня

«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Різдва, потяги курсуватимуть 6-8 січня. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Список додаткових рейсів:

  • 180/179 Київ-Дніпро: 6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі; зворотний рейс того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05;
  • 191/192 Київ-Львів: 8 січня о 07:44 з Києва та о 15:28 у Львові; назад 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.
  • 176/175 Київ-Кривий Ріг: 8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію з прибуттям о 15.07; назад того ж дня о 08.09 із прибуттям до столиці о 16.26;
  • 104/103 Київ-Харків: 8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15; назад того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.
  • 168 Львів-Одеса: 8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49; назад того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

Раніше «Укрзалізниця» розповіла, скільки пасажирів зустріли Новий рік у потягах та показала, як це було. Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» повертає в потяги підстаканники, їх перестали використовувати з часів пандемії коронавірусу. Також пасажирам пропонуватимуть спеціальний цукор до напоїв.

 

Теги: Харків Одеса Укрзалізниця Дніпро Львів Кривий Ріг потяг

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