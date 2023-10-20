«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому

Під час проведення робіт з 00:00 до 05:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в «Приват24»

У ніч на 21 жовтня Приватбанк проводитиме регламентні роботи процесингового центру. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що під час проведення робіт з 00:00 до 05:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в «Приват24». Також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

«Зазвичай ми проводимо роботи вночі, коли ви відпочиваєте. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт», – йдеться в повідомленні.

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У банку додають, що планові роботи необхідні, щоб підвищувати якість та безпеку платежів.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк навчатиме пенсіонерів «фінансової мудрості».

До слова, у першому півріччі 2023 року державний ПриватБанк отримав прибуток у розмірі 29,7 млрд грн, побивши свій попередній рекорд.