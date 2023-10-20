Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому
фото ілюстративне

Під час проведення робіт з 00:00 до 05:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в «Приват24»

У ніч на 21 жовтня Приватбанк проводитиме регламентні роботи процесингового центру. Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що під час проведення робіт з 00:00 до 05:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в «Приват24». Також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

«Зазвичай ми проводимо роботи вночі, коли ви відпочиваєте. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт», – йдеться в повідомленні.

У банку додають, що планові роботи необхідні, щоб підвищувати якість та безпеку платежів.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк навчатиме пенсіонерів «фінансової мудрості».

До слова, у першому півріччі 2023 року державний ПриватБанк отримав прибуток у розмірі 29,7 млрд грн, побивши свій попередній рекорд.

Теги: банк Приватбанк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приватбанк почав продавати долари онлайн: інструкція
Приватбанк почав продавати долари онлайн: інструкція
30 серпня, 13:15
Регламентні роботи банк проводить у нічний час
Приват24 тимчасово припинить роботу, в банку пояснили причину
2 вересня, 19:59
Проєкт допоможе пенсіонерам користуватися фінансовими послугами та захиститися від платіжного шахрайства
Приватбанк навчатиме пенсіонерів «фінансової мудрості»
Вчора, 21:26

Бізнес

«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому
«Приват24» знову призупинить роботу: коли і чому
Україна виводить рибне господарство із «тіні»: зроблено перший крок
Україна виводить рибне господарство із «тіні»: зроблено перший крок
Улюблена крупа українців подешевшала: скільки коштує в супермаркетах
Улюблена крупа українців подешевшала: скільки коштує в супермаркетах
Приватбанк навчатиме пенсіонерів «фінансової мудрості»
Приватбанк навчатиме пенсіонерів «фінансової мудрості»
«Енергоатом» виступив за відміну цінових обмежень на енергоринку, щоб забезпечити фінансування тарифу для населення
«Енергоатом» виступив за відміну цінових обмежень на енергоринку, щоб забезпечити фінансування тарифу для населення
Як війна змінила ринок праці: список найпопулярніших спеціальностей
Як війна змінила ринок праці: список найпопулярніших спеціальностей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
32K
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
15K
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
7645
День, коли закінчиться Московська церква в Україні
6932
УПЦ МП відреагувала на законопроєкт, що забороняє її діяльність

Новини

«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Сьогодні, 14:48
За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту