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ПриватБанк отримав найбільший прибуток у своїй історії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ПриватБанк отримав найбільший прибуток у своїй історії
Приватбанк зазначає, що робив акцент на забезпеченні власної фінансової стійкості та сприянню макрофінансової стабільності в країні загалом
фото ілюстративне

У першому півріччі ПриватБанк перерахував до державного бюджету 24,1 млрд грн у вигляді дивідендів

У першому півріччі 2023 року державний ПриватБанк отримав прибуток у розмірі 29,7 млрд грн, побивши свій попередній рекорд. Про це повідомила пресслужба банку.

Фінустанова зазначає, що робила акцент на забезпеченні власної фінансової стійкості та сприянню макрофінансової стабільності в країні загалом. Як результат, залишки на строкових депозитних рахунках фізосіб у гривні зросли на 18% (на 6,9 млрд грн). В цілому залишки на рахунках клієнтів збільшилися на 3,5% (на 16,1 млрд грн).

Крім того, кредитний портфель фізичних осіб зріс на 14% або на 6 млрд грн – до 49,2 млрд грн. З початку року банк збільшив частку ринку кредитів фізичним особам до 36%. Загалом депозитний портфель фізосіб досяг 354 млрд грн, завдяки чому частка ринку збільшилась до 35,6%.

Щодо бізнесу, то ПриватБанк профінансував 10,3 тис підприємств, надавши нових кредитів на 15,6 млрд грн. З початку року кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс на 11%, що дозволило банку увійти у трійку лідерів у агрокредитуванні.

У першому півріччі – у травні – ПриватБанк перерахував до державного бюджету 24,1 млрд грн у вигляді дивідендів, це 80% прибутку від минулого року.

До слова, минулого місяця резерви України побили історичний рекорд.

Теги: Приватбанк гроші рекорд

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